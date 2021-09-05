Какие опасные перемены знакам зодиака предвещает Черная Луна в Близнецах 6 сентября

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Алексей Хитров
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Специалист по звездам рассказала, как избежать неприятностей в этот день.

Фото, видео: Depositphotos / andriano_cz; 5-tv.ru

Соединение Лилит (Черной Луны) с Северным узлом в знаке Близнецов, которое произойдет 6 сентября, окажет влияние, прежде всего, на представителей знака Близнецы, а также на Стрельцов. Это касается солнечных, лунных и асцендентных знаков зодиака, говорит специалист по западной астрологии Юлия Бурдыленко.

Она предупреждает, что знаки Стрельца в этот период будут как-то взаимодействовать с Близнецами и влиять на них. Чтобы не только оказаться под чьим-то влиянием, но и самому включиться и быть в тонусе, рекомендуется в этот период заниматься спортом — сделать утреннюю гимнастику или хотя бы небольшую разминку.

«Это действительно непростой период для Близнецов, и то, что вы будете самостоятельно заставлять себя совершать физические действия, дисциплинирует и убережет вас от негативных воздействий этого стояния планет, не позволит кому-то принести в вашу жизнь хаос», — говорит Юлия Бурдыленко.

Также, по словам звездного эксперта, в период, когда Лилит находится в Близнецах, необходимо, прежде всего, оберегать нервную систему. Кроме того, в это время велика опасность потерять имущество или стать жертвой обмана.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ежедневный гороскоп на 5 сентября, согласно которому убывающая Луна в знаке Лев покровительствует решительным личностям, которые не боятся рисковать и принимать опрометчивых решений. Трусихам сегодня на удачу рассчитывать не стоит.

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