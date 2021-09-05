Молодой актер погиб при загадочных обстоятельствах в Кемерово

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Виктория Андреева
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Талантливому молодому человеку было всего 25 лет. Причина трагедии до сих пор не названа.

Молодой актер погиб при загадочных обстоятельствах в Кемерово

Фото: Depositphotos / jjspring

В Кемерово при загадочных обстоятельствах скончался актер местного театра Максим Герцев. Молодого человека искали родственники, друзья, полиция и волонтеры. Накануне участники поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о трагедии.

«Максим Михайлович найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорилось в официальном заявлении.

Известно, что Герцев долгое время служил в кемеровском муниципальном Театре для детей и молодежи. В последний раз его видели 3 сентября. Максим сел в Nissan Ade темно-зеленого цвета, уехал в неизвестном направлении и пропал. До последнего родные надеялись увидеть его живым. К сожалению, трагедии миновать не удалось. Актеру было всего 25 лет.

«Макс, зачем??? Спасибо за нашу работу и общение… Мне будет тебя не хватать…» — написала в соцсети хорошая знакомая покойного.

lizaalert.org

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неподалеку от Кемерово бомж расчленил женщину и спрятал ее части тела в лесу. Стражам порядка пришлось приостановить расследование жуткого дела из-за неожиданного обстоятельства. Виновный избежал наказания.

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