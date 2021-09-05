Пророческое Новолуние: кому несказанно повезет на неделе с 6 по 12 сентября

Мир так устроен, что предвидеть свои судьбы простые люди не могут. Но что же делать, если вопросов к Вселенной накопилось немало и хочется узнать, что будет дальше? Совет на этот случай прост: обратиться за помощью к профессиональному астрологу. Эксперт поможет разобраться в проблемах и даст ценные рекомендации на будущее.

Впрочем, если нет возможности сходить индивидуальную на консультацию, достаточно прочитать большой прогноз. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru специалист по звездам Алена Никольская рассказала, что ждет людей в период с 6 по 12 сентября и объяснила, на какие сферы важно обратить особое внимание.

Мыслите, чувствуйте, любите

Сентябрь 2021 года — месяц перемен. Ждать от него можно чего угодно. Но вот грядущая неделя запомниться исключительно приятными сюрпризами, уверена Никольская. Она напомнила: во вторник случится Новолуние. Это время идеально подходит для реализации масштабных проектов и заветных мечт.

«В понедельник необходимо закончить все важные и значимые дела, а во вторник случится рождение нового лунного месяца. Он будет удивительным. Для многих — пророческим!» — заинтриговала астролог.

Эксперт объяснила магическую атмосферу тем, что Новолуние произойдет там, где находятся самые активные звезды и аспекты, связанные с возможностью заглянуть в будущее — на 14 градусах 38 минутах созвездия Девы. Алена Никольская призвала быть особенно внимательными к своим чувствам в начале нового лунного месяца, а любые серьезные решения принимать, опираясь на интуицию. Только так можно будет избежать фатальных проблем. Действовать в угоду кому-то — самая большая ошибка.

Астролог заявила, что представители знаков Рак и Дева на грядущей неделе смогут предугадывать ход событий. Им важно принимать во внимание и тщательно анализировать всю получаемую информацию. Людям других знаков зодиака важно прислушиваться к советам вышеуказанных.

«Плоды того, что будете делать в этом лунном месяце, вы увидите в феврале и в марте 2022 года. Помните: Новолуние на этой неделе пророческое. Поэтому когда будете ложиться спать в начале недели обязательно задайте своему бессознательному вопрос и вы обязательно во сне получите на него ответ», — уточнила Алена Никольская.

Специалист по звездам также предложила составлять карты желаний на грядущей неделе. Все, что вы в них впишете, непременно сбудется. Главное — чтобы цели не затрагивали личное пространство чужих людей и не мешали им жить.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября для всех знаков зодиака.