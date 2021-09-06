Хороша для дел и сложна в отношениях: гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября

Неделя начнется с новолуния в ночь с 6 на 7 сентября. Всю неделю Луна будет растущей, а в такую фазу идет накапливание энергии, поэтому особо удачными будут построенные в это время планы. Астролога Юлия Соколова рассказала 5-tv.ru, что ближайшая неделя будет благоприятна для деловых отношений и сложна –для личных.

Неделя с 6 по 12 сентября — хороший период для дел, символически относящихся к Меркурию. Как по маслу пойдет коммерция, легко будет даваться и интеллектуальный труд. Астролог предлагает воспользоваться этим временем для проведения переговоров, обучения, работы с текстами. ⠀

Однако, предупреждает Юлия Соколова, велика вероятность возникновения сложностей в отношениях. Причина личных проблем — ревность: женщинам хочется все или ничего. Противоречия могут возникнуть из-за того, что сильная половина больше настроена на работу, чем на личное.

Но это в общих чертах. А что же делать в каждый конкретный день на предстоящей неделе?

6 сентября

Проводим инвентаризацию, проверяем, что работает, а что — нет. Завтра новолуние в Деве, а этот знак любит порядок. Понедельник — хороший день для составления плана на месяц, а также для того, чтобы понять, что в вашей жизни требует изменений. Уделите внимание ежедневным обязанностям.

7 сентября

Вторник — прекрасный день, чтобы завести новые полезные привычки. Попробуйте сегодня начать делать утреннюю зарядку, введите новый распорядок дня. Однако не будьте слишком придирчивы и критичны к себе. Проявите любовь, заботу. Также сегодня хорошо оплачивать счета, наводить порядок в документах.

8 сентября

Насыщенный контактами день: много общения и новой информации. Энергетика дня хорошая. В среду утром важно уделить особое внимание своей внешности. Не выбегайте из дома в любимом удобном спортивном костюме, лучше встаньте пораньше, сделайте красивую укладку, макияж, подберите наряд, в котором вы будете неотразимы.

9 сентября

Неблагоприятный день для свиданий, новых знакомств и особенно для выяснения отношений. В четверг хорошо уделить внимание своему внутреннему миру. Полезно будет поработать с психологом, а занятия астрологией помогут найти ответы на важные вопросы.

10 сентября

Сложный в эмоциональном плане день. Обостряются такие чувства, как ревность, зависть, подозрительность. Помогут прогулки, занятия спортом и танцами. Также в дни, когда Луна идет по знаку Скорпион (пятница и суббота), нас особенно притягивает все таинственное, мистическое. Это благоприятные дни для работы с картами Таро.

11 сентября

Если в субботу вы испытываете противоречивые чувства, апатию, не видите смысла в том, чем занимаетесь, вероятнее всего, на ваш личный гороскоп влияют Нептун и Уран. Не конфликтуйте и берегите себя. Будьте аккуратнее с электроприборами.

12 сентября

В воскресенье настроение более оптимистичное. Появится желание заняться творчеством. Приходит вдохновение, направьте его на изучение нового. Сегодня Стрельцы и Близнецы могут принять важные решения. Не тратьте время на пустые разговоры, избегайте сплетен. Будьте внимательны к финансовым делам: есть риски потерь из-за ошибок и обманов мошенников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому несказанно повезет на неделе с 6 по 12 сентября.