Светлана Малькова увела бывшего возлюбленного Анастасии Макеевой

Бывшая супруга четвертого мужа Анастасии Макеевой Светлана Малькова увела бывшего возлюбленного самой актрисы. Об этом говорится в анонсе к новому выпуску передачи Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

В титре к короткому ролику так и сказано: «Светлана Малькова увела возлюбленного Анастасии Мальковой». По словам ведущего, сама Макеева уверена в причастности некоего «богатого и влиятельного покровителя» к организованной против нее травле. В очерняющей информационной кампании знаменитость винит Светлану Малькову.

Уточняется, что этим покровителем может быть мужчина, в которого Анастасия была влюблена в течение двух лет. При этом они друг с другом даже не встречались в реальной жизни.

Сейчас Анастасия Макеева перестала самостоятельно вести свой аккаунт в Instagram. Судя по всему, посты за нее публикуют помощники и муж знаменитости Роман Мальков. Недавно он выложил видео госпитализации артистки. На кадрах Макеева выглядит очень слабой и болезненной, женщина часто прикасается к своему горлу. Ранее звезде ставили, по ее словам, один из самых страшных диагнозов для вокалистов — кровоизлияние в горле.

Макеева уверена, что ухудшение ее здоровья связано с травлей в социальных сетях. Светлана Малькову, которую актриса также винит в своей болезни, не верит, что ее сопернице действительно плохо.

Анастасия Макеева вышла замуж за предпринимателя Романа Малькова в мае этого года. В Словении у него осталась бывшая жена и трое детей. Старший же сын мужчины Андрей решил жить вместе с отцом и его новой супругой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макееву срочно увезли на скорой и поставили ей капельницу.