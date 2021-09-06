Танцор Папунаишвили рассказал о состоянии после потери сознания и госпитализации

Звезда шоу «Танцы со звездами» Евгений Папунаишвили был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с «адскими болями в спине». О том, как сейчас себя чувствует себя финалист российских и международных танцевальных турниров, 5-tv.ru решил спросить у Евгения лично.

«Сейчас врачи решают, что делать. Сделаны все снимки, МРТ. Точно сказать не могу, но что-то со спиной», — рассказал Папунаишвили.

Сначала многие подумали, что популярный танцор получил какую-то спортивную травму во время репетиций. Однако сам Евгений признался, что все произошло гораздо более обыденно.

«Наклоняюсь за одеждой, а дальше помню только адскую боль в спине. Очнулся и понимаю, что лежу на полу и не могу встать. У меня высокий болевой порог, но в этот раз боль была какой-то чудовищной силы. Привезли в Склифосовского. Куча анализов, обследований — и два дня в горизонтальном положении», — сообщил шоумен своим поклонникам в Instagram.

По словам Евгения, врачи пока не поставили точный диагноз, ему проводят обследования, однако чудовищных болей уже нет.

«Я по крайней мере встал. До этого пролежал два дня. Вроде бы стало немного получше» — сказал звездный пациент.

Евгений Папунаишвили — профессиональный танцор и хореограф. Приобрел широкую известность благодаря участию в популярном телепроекте «Танцы со звездами».

В начале этого года стало известно, что знаменитый хореограф расстался с женой Салимой Бижабер. Супруги были вместе на протяжении пяти лет, у них есть дочь София, в которой артист души не чает и периодически радует поклонников милыми совместными снимками с кудрявой малышкой.

«Добрая, умная, коммуникабельная, смешная, моя кудрявая хитрая красотка. Софийка, я счастлив быть твоим папой» — подписал в Instagram один из недавних снимков с дочкой танцор.

Ранее 5-ru писал, что поклонники и коллеги участника и члена жюри популярных телешоу Евгения Папунаишвили очень встревожились из-за новостей о том, что их кумир попал в больницу и оставили на его странице в социальной сети множество пожеланий скорейшего выздоровления.