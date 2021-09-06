Известного танцора Папунаишвили госпитализировали: «Адская боль, не могу встать»

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Карина Исхакова
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Участник популярного шоу «Танцы со звездами» провел два дня, не вставая с больничной койки.

Фото, видео: Instagram @e_papunaishvili

Финалист российских и международных танцевальных турниров Евгений Папунаишвили рассказал о своей госпитализации. Он оказался на больничной койке из-за боли в спине «чудовищной силы». Бронзовый призер популярного шоу «Танцы со звездами» поделился подробностями своего состояния с подписчиками на своей странице в Instagram.

«Наклоняюсь за одеждой, а дальше помню только адскую боль в спине, и понимаю, что лежу на полу и не могу встать. У меня высокий болевой порог, но в этот раз боль была какой-то чудовищной силы. Привезли в больницу Склифосовского. Провел два дня в горизонтальном положении. Вчера удалось встать и немного пройтись, пока как улитка», — написал танцор.

Instagram @e_papunaishvili

Судя по всему, Папунаишвили еще не поставили точный диагноз. Сейчас танцор проходит обследования, сдает анализы. Поклонники и коллеги участника и члена жюри популярных телешоу переживают за своего кумира и желают ему скорейшего выздоровления.

«Поправляйся!» — написал Давид Манукян.

«Женя, здоровья!» — прокомментировала Марина Кравец.

«Выздоравливай! Береги себя, тем более спину» — не остался в стороне и Александр Пушной.

«Огромного здоровья, силы духа и веры!» — пожелали Папунаишвили фолловеры.

Евгений Папунаишвили получил широкую известность, как участник различных танцевальных телевизионных шоу. В этом году он стал бронзовым призером в шоу «Танцы со звездами», выступая в паре с Екатериной Гусевой. В популярном проекте он принимает участие, начиная с 2007 года. Папунаишвили был участником реалити-шоу «Последний герой». Хореограф попал в команду «Звезд», противниками которых были «Зрители». По итогу голосования на совете он покинул шоу после объединения команд.

Также Евгений Папунаишвили попал в Книгу рекордов России и Гиннесса. Он провел самый массовый урок танца, участниками которого стали 2239 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда сериала «Последний янычар» Артем Алексеев был госпитализирован с психозом.

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