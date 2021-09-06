Психолог объяснила, почему нетанцующая Волочкова регулярно делает скандальные па

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 1 055

Специалист по гештальт-терапии в беседе с 5-tv.ru объяснила, чем вызвано эпатажное поведение бывшей балерины Большого театра Анастасии Волочковой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова постоянно создает скандальную шумиху вокруг своего имени. Психотерапевт Янина Верженская в беседе с 5-tv.ru дала характеристику поведению уже не танцующей знаменитости и объяснила, чем оно вызвано.

За последние дни королева шпагата эпатировала публику сразу двумя выходками: справила нужду под елочкой на своем приусадебном участке и заявилась в школу дочери на День знаний в облегающем платье с экстремально глубоким декольте без нижнего белья. Визит балерины в учебное заведение в откровенном наряде вызвал возмущение и детей, и их родителей.

Instagram @volochkova_art

Впрочем, на выходки звезды все реагируют по-разному. Кто-то восхищается смелостью 45-летней артистки, другие же отворачиваются и считают такое поведение неприемлемым. Психотерапевт считает, что причина кроется в ее неуемной жажде человеческого внимания.

«Сейчас она (Анастасия Волочкова — Прим. ред.) не может получать столько внимания, сколько получала раньше на сцене. Но она не хочет оставить сцену, не хочет остаться без внимания. Поэтому она и выбирает такой способ поведения. С точки зрения психологии, безусловно, это нарушение наших границ», — объяснила эксперт.

 
 
 
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Публикация от Фотограф Москва/Шымкент (@marvil_dancee)

После скандала с публикацией фото, на котором балерина справляет нужду под елкой, 6 сентября Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram опубликовала свое полностью обнаженное фото. Таким поступком звезда балета вновь привлекла внимание общественности к своей персоне. Впрочем, специалист по гештальт-терапии считает, что дефицит популярности можно компенсировать и иными путями, но делать это рекомендуется, не разрушая психику других людей.

«Стоит сохранять границы окружающих нас людей и выравнивать свои границы. Если человек хочет получать столько внимания, то очень важно выбрать аудиторию, для которой это не будет шокирующим», — заключила гештальт-терапевт Янина Верженская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оскандалившаяся Волочкова призналась, что не первый год «ходит под елочку». Эпатажная балерина призвала обратить внимание на «беспредел», который творят другие.

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