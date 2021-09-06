Пописавшая под елочкой Волочкова опубликовала интимные снимки в знак протеста

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Карина Исхакова
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По словам знаменитости, она решила сама показать публике обнаженные снимки, чтобы облегчить жизнь соседям, караулящим ее с камерой.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова продолжает приковывать внимание к своей персоне после скандала. Недавно в сети появились снимки, на которых танцовщица запечатлена справляющей малую нужду на своем же приусадебном участке. Предположительно провокационные кадры сделал кто-то из соседей звезды балета.

В этот раз знаменитость решила сама поделиться на своей странице в Instagram интимными фотографиями «без каких-либо скрытых камер, караулящих ее». В это же время пикантный снимок выложил и их автор — профессиональный фотограф, публикующий свои работы под ником marvil_dancee.

«Вместо того, чтобы исподтишка снимать мою жизнь на участке моего же дома, с осуждением смотреть на меня и жить своей жизнью, а не моей, можно было спокойно попросить меня поделиться моими фото. Раз многих так интересует мое тело, решила выложить фотографии от первого лица, обнажив перед вами помимо тела, еще и душу», — написала знаменитость.

 
 
 
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Публикация от Фотограф Москва/Шымкент (@marvil_dancee)

Прима-балерина уверена, что ее специально сфотографировала председательница товарищества независимых собственников поселка (ТСН). Судя по всему, речь идет о солистке группы «Стрелки» Екатерине Любомской.

Волочкова уверена, что представитель незаконно созданного, по ее словам, ТСН специально устроила травлю. Звезда российского балета напомнила — ранее она поднимала тему, что в поселке официально существует управляющая компания, именно после этого на нее «вылили ушаты грязи». Также знаменитость обвиняла свою оппонентку в национализме.

Прима-балерина рассказала о том, что дети ее домработников не прошли фейс-контроль на детской площадке, на которой играют маленькие жители поселка. Любомская ответила Волочковой, что ребятишек не пустили исходя из правил, которые распространяются абсолютно на весь персонал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как после скандала Волочкова призналась, что не первый год «ходит под елочку».

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