Ален Делон о смерти Бельмондо: «Могу отправиться за ним в ближайшие пять часов»

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Алексей Хитров
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Знаменитые французские актеры вместе снялись в восьми картинах, и часто соперничали в жизни. Теперь переживший коллегу Делон считает, что было бы «неплохо», если бы они умерли одновременно.

Ален Делон о смерти Бельмондо: «Могу отправиться за ним в ближайшие пять часов»

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Французский актер Ален Делон признался, что старается держаться, чтобы не отправиться вслед за скончавшимся Жан-Полем Бельмондо. Настолько глубоко его потряс уход коллеги, с которым они неоднократно работали на одной съемочной площадке.

«Я абсолютно опустошен. Теперь постараюсь продержаться, чтобы не отправиться за ним в ближайшие пять часов. Было бы, конечно, неплохо, если бы мы ушли вместе. Это человек моей жизни, мы начинали вместе 60 лет назад», — сказал Делон в эфире телеканала CNews.

Актер добавил, что уже в течение нескольких недель знал о плохом состоянии здоровья Бельмондо, и это несколько смягчило боль утраты.

Артисты знакомы с конца 1950-х, когда оба начинали свою карьеру в кино. Встречаться на съемочной площадке им доводилось восемь раз: первой совместной работой стала картина «Будь красивой и молчи» 1958 года, а самой известной — криминальная драма «Борсалино», вышедшая в 1970 году. В ней они играли главные роли, будучи уже в статусе кинозвезд.

Известно и о соперничестве двух знаменитых актеров. Так, премьера того же «Борсалино» сопровождалась скандалом: Бельмондо возмутило то, что имя Делона фигурирует на афише дважды, так как он выступал еще и сопродюсером фильма. В итоге Бельмондо демонстративно не явился на премьеру, а в прессе критически отзывался о картине.

Спустя некоторое время актеры помирились, хотя окончательное восстановление отношений произошло только в 1998 году благодаря еще одной совместной работе: Делон и Бельмондо сыграли главные роли в приключенческой комедии «Один шанс на двоих».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, режиссер Никита Михалков рассказал о фантастической ауре французского актера Жан-Поля Бельмондо и назвал его целой эпохой и легендой мирового кинематографа. Ранее стало известно, что 88-летний актер умер в своем доме в Париже. По словам близких, в последнее время он чувствовал себя очень усталым.

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