Встречавшийся с Бельмондо на фестивале Михалков о его фантастической ауре: «Было видно, что идет легенда»

Режиссер Никита Михалков, возглавляющий Союз кинематографистов России, с особой теплотой высказался о французском актере Жан-Поле Бельмондо. Неотъемлемая фигура мирового кинематографа, разноплановый артист еще мог расширить диапазон ролей, но оставшийся послужной список, по мнению деятеля российского кино, возводит его в ранг настоящей легенды.

«Замечательный был, целая эпоха, легенда. Это целая эпоха, легенда. Особенно после „На последнем дыхании“, когда открыл новую страницу», — рассказал Никита Михалков.

К слову, в любви к революционному для мирового кинематографа фильму Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» признавались как Тарковский, так и Тарантино. После этой картины французский актер был на экране в различных амплуа.

«Наверное, дальше он (Бельмондо — Прим.ред.) очень во многом использовал то, чего он достиг, и, может быть, не расширил своего диапазона. Но и того диапазона хватило, чтобы он был звездой и целой эпохой кино. Очень сожалею. Человек обаяния невероятного, с фантастической аурой», — отметил глава Союза кинематографистов России.

Михалков отозвался об иконе французского кино как о человеке, обладающим невероятной аурой, который словно «находился в «ореоле восторга людей».

«Я видел его на одном из кинофестивалей. Это были не просто аплодисменты — было видно, что идет легенда», — отметил Михалков.

Знаменитый французский актер родился в семье скульптора 9 апреля 1933 года. В 20 лет Жан-Поль поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. В кино Бельмондо заявил о себе в 26 лет, после выхода на большой экран фильма «На последнем дыхании», ставшей знаковой для «новой волны» французского кинематографа. Тогда о молодом талантливом актере моментально заговорили во Франции и за ее пределами.

Обаятельного француза полюбили и в Советском Союзе, на «фильмы с Бельмондо», идущие в кинотеатрах, старались попасть все любители иностранного кинематографа.

За все время актерской карьеры Бельмондо сыграл более ста ролей в кинофильмах и на театральной сцене. Мировую популярность он приобрел благодаря боевикам «Кто есть кто?», «Игра в четыре руки» и «Профессионал». Последней работой, после перенесенного в начале нулевых инсульта, стала роль 74-летнего пенсионера Шарля в фильме «Человек и его собака», ее он считал лучшей из сыгранных за всю актерскую жизнь.

Жан-Поль Бельмондо два раза был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актер, также был удостоен премии «Сезар», почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и премии «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как умер Жан-Поль Бельмондо.