Сбивший иркутскую спортсменку депутат от КПРФ назвал ее жалобы «низостью»

|
Игорь Рязов
Эксклюзив 1 017

Антон Романов обвинил журналистов в «хайпе» и давлении на суд из-за освещения его наезда на жительницу Иркутска на пешеходном переходе.

Фото, видео: Depositphotos / Voyagerix; 5-tv.ru

Депутат Законодательного собрания Иркутской области от КПРФ Антон Романов назвал жалобы спортсменки, которую он сбил на пешеходном переходе, «низостью и провокацией». Эксклюзивный комментарий о ситуации народный избранник дал 5-tv.ru.

«Я считаю ее порядочным человеком. Во всяком случае, у меня такое впечатление сложилось про нее. По поводу слов про губернатора — на мой взгляд, это низость и провокация. Потому что нормальный человек не может этого делать», — заявил депутат.

По его словам, заявление спортсменки рассчитано на реакцию только одного человека — главы Иркутской области Игоря Кобзева.

«(Это нужно — Прим. ред.), чтобы вызвать предсказуемую реакцию губернатора. Когда уважаемого человека втягивают в какую-то сомнительную историю», — сказал Антон Романов.

Он добавил, что материалы дела уже переданы в суд, и заверил, что готов компенсировать ущерб, но сумму называть отказался. При этом народный избранник обвинил журналистов в «хайпе».

«Я вообще рассматриваю ваши действия и корреспондентов, которые подняли соответствующий хайп <…> как попытку оказания давления на суд и на дознание. На самом деле ничего тут нет, это обыкновенная ситуация, которая может случиться с каждым», — подытожил Романов, призвав дождаться решения суда.

Как сообщал 5-tv.ru, спортсменку депутат от КПРФ Антон Романов сбил еще 18 августа. В результате ДТП девушка получила серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки со смещением, повреждения костно-связочного аппарата плеча и голеностопа, а также ушибы и ссадины.

После инцидента, по словам пострадавшей, депутат от КПРФ отказался звонить в скорую помощь и ГИБДД, поскольку опаздывал на встречу к губернатору.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
72.95
0.10 86.57
0.03
Желание сверкать! Совет дня на вторник, 7 сентября, по системе Бацзы

Последние новости

12:41
Умер известный журналист «Известий» Леонид Камынин
12:39
Черный лебедь на главной площади Пекина напугал жителей китайской столицы
12:32
Талибы открыли стрельбу на акции протеста в Кабуле
12:20
Недовольные избиратели забросали камнями премьер-министра Канады
12:01
Кто из российских звезд оказался в центре скандалов в 2021-м?
11:54
В Улан-Удэ кондуктор выгнала школьницу из трамвая из-за неисправного проездного

Сейчас читают

Россия — Мальта, футбол: состав сборной России на матч отбора ЧМ 2022 — кто сыграет 7 сентября, FAQ
Опубликованы кадры с места обнаружения тел девочек в Киселевске
Тела убитых в Кузбассе школьниц нашли в заброшенном доме
Пописавшая под елочкой Волочкова опубликовала интимные снимки в знак протеста
Венера в гостях у Марса: какие сюрпризы готовит сентябрь знакам зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака