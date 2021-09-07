Сбивший иркутскую спортсменку депутат от КПРФ назвал ее жалобы «низостью»

Депутат Законодательного собрания Иркутской области от КПРФ Антон Романов назвал жалобы спортсменки, которую он сбил на пешеходном переходе, «низостью и провокацией». Эксклюзивный комментарий о ситуации народный избранник дал 5-tv.ru.

«Я считаю ее порядочным человеком. Во всяком случае, у меня такое впечатление сложилось про нее. По поводу слов про губернатора — на мой взгляд, это низость и провокация. Потому что нормальный человек не может этого делать», — заявил депутат.

По его словам, заявление спортсменки рассчитано на реакцию только одного человека — главы Иркутской области Игоря Кобзева.

«(Это нужно — Прим. ред.), чтобы вызвать предсказуемую реакцию губернатора. Когда уважаемого человека втягивают в какую-то сомнительную историю», — сказал Антон Романов.

Он добавил, что материалы дела уже переданы в суд, и заверил, что готов компенсировать ущерб, но сумму называть отказался. При этом народный избранник обвинил журналистов в «хайпе».

«Я вообще рассматриваю ваши действия и корреспондентов, которые подняли соответствующий хайп <…> как попытку оказания давления на суд и на дознание. На самом деле ничего тут нет, это обыкновенная ситуация, которая может случиться с каждым», — подытожил Романов, призвав дождаться решения суда.

Как сообщал 5-tv.ru, спортсменку депутат от КПРФ Антон Романов сбил еще 18 августа. В результате ДТП девушка получила серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки со смещением, повреждения костно-связочного аппарата плеча и голеностопа, а также ушибы и ссадины.

После инцидента, по словам пострадавшей, депутат от КПРФ отказался звонить в скорую помощь и ГИБДД, поскольку опаздывал на встречу к губернатору.