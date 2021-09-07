Семья Бельмондо обратилась к поклонникам актера после его смерти

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Надежда Квашенко
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Один из лучших артистов современности накануне тихо скончался в своем доме, как и хотел.

Семья Бельмондо обратилась к поклонникам актера после его смерти

Фото: www.globallookpress.com / Jean Marc Quinet

Члены семьи блистательного актера Жан-Поля Бельмондо выступили с заявлением после его смерти. Об этом сообщает агентство AFP.

Родные легенды мирового кинематографа признались, что утратили опору с уходом близкого человека.

«Он ушел, чтобы присоединиться к старым соратникам из консерватории. Его искренняя улыбка никуда не денется», — говориться в обращении.

В связи с кончиной отца на своей странице в Instagram Флоренс опубликовала цитату французского писателя Виктора Гюго.

«Ты больше не там, где был, но ты везде, где я», — написала дочь знаменитого артиста.

О кончине знаменитого актера Жан-Поля стало известно накануне. Ему было 88 лет. По словам адвоката артиста, он тихо скончался в своем доме в Париже, как того и хотел.

Один из самых привлекательных мужчин своего времени был женат дважды. От браков с танцовщицей Элоди Константин и манекенщицей Натти Тардивель у актера было четверо детей.

Сын Поль Александр Бельмондо — автогонщик и актер, был пилотом «Формулы-1». Дочь Стелла Ева Анджелина сейчас успешная модель. Флоренс Бельмондо живет в США, у нее трое детей.

В 1994 году выдающийся артист пережил страшную трагедию — в возрасте 40 лет его третья дочь Патришия погибла при пожаре в собственной квартире.

У актера остались также четверо внуков.

Поклонники таланта Бельмондо верят, что он навсегда останется в памяти миллионов, таким, как в своих фильмах — немного ироничным, необыкновенно харизматичным, воплотившим на экране десятки самых разнообразных, но неизменно ярких образов — авантюристов, спецагентов и, конечно, героев-любовников.

Интересно, что на заре карьеры Бельмондо никто не осмелился бы пророчить ему мировую славу. Его преподаватели и однокурсники в парижской Консерватории драматических искусств не верили, что он сумеет добиться успеха. Как известно, в юности будущий актер профессионально занимался боксом, в результате полученных травм его лицо утратило симметрию, так что его внешность не очень-то подходила под классические параметры красоты.

Однако природное обаяние и непередаваемая притягательность, помноженные на небывалую силу таланта к перевоплощению, позволили ему стать настоящим секс-символом поколения и завоевать сердца взыскательных зрителей навсегда.

Не только близкие, но также коллеги и друзья гениального артиста очень тяжело переживают утрату.

Как ранее писал 5-tv.ru, французский актер Ален Делон, с которым артиста связывала большая дружба, длинной в десятки лет, признался, что старается держаться, чтобы не отправиться вслед за скончавшимся Жан-Полем Бельмондо, настолько он потрясен.

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