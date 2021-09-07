Бородина рассказала о новом предательстве: «Не понимала, как можно взять чужое»

Телеведущая Ксения Бородина рассказала об очередном предательстве от близкого человека. Знаменитость поделилась откровениями на своей странице в Instagram. Сначала бессменная ведущая «Дома-2» опубликовала пост, в котором порассуждала о безнравственности людей. Бородина отметила, что ее с детства приучили, к тому, что брать чужое — нельзя.

«У в школе у меня часто воровали вещи, я приходила с чем-то новым, что мама из Италии привезла, а к вечеру это могло пропасть. Я сильно переживала, плакала, не понимала, как можно взять чужое. Мне всегда казалось это мерзким. Мир полон неблагодарных тварей, я выросла и очень четко это поняла, но продолжаю дарить и отдавать», — написала знаменитость.

Далее Бородина начала описывать очередной подарок, который она сделала, как предполагают поклонники бывшему мужу. Телеведущая рассказала, что она завернула свой презент в мусорные пакеты. По ее словам, именно в такой упаковке и должен был быть вручен ее подарок. Только имя адресата она решила оставить в тайне.

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Далее в разделе Instagram-сторис Бородина продолжила рассуждать о предательстве. По словам телеведущей, она не будет раскрывать грязные подробности гадкой ситуации, которая произошла с ней в прошлом.

«Я думаю все те, кому я близка духом поняли. Просто одна неприятная история прилетала из прошлого. И я уже ничему не удивляюсь, хотя стоило. Я не отчаиваюсь и понимаю, что каждый должен сидеть на своей грядке. И слава богу, что он отводит от меня таких людей», — рассказала бессменная ведущая «Дома-2».

В августе этого года Бородина развелась со своим вторым мужем бизнесменом Курбаном Омаровым. Супруги расстались не на самых позитивных нотах. Ходят слухи, что причинами их расхода послужили постоянные измены бизнесмена. Бородина и Омаров прожили в браке шесть лет, за это время у них появилась на свет дочь Теона. Телеведущая воспитывает еще одного ребенка — девочку по имени Маруся, которую она родила от своего первого мужа Юрия Будагова. После развода с Омаровым телеведущей неоднократно приписывали отношения с армянским ресторатором Эриком Авагяном. Как писал 5-tv.ru, предполагаемый возлюбленный знаменитости открестился от романа с ней.