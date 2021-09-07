Священник рассказал, что изменится в жизни Азизы после венчания

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Елизавета Мареныч
Эксклюзив 1 130

Служитель церкви Григорий Геронимус отметил, что церковный брак накладывает ряд ограничений.

Фото, видео: Instagram @azizamuhamedova; 5-tv.ru

Известная певица Азиза спустя несколько недель после свадьбы решилась на серьезный шаг — артистка обвенчалась со своим молодым супругом-итальянцем, бизнесменом Алессандро Лортэ. О том, что изменится в жизни исполнительницы после священного таинства, рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru священник и настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино Григорий Геронимус.

«Таинство венчания — это скорее не про ограничение, а про огромные возможности, про новый этап в жизни. Христианство говорит о браке, как о чуде, таинстве и пути спасения. Человек сотворен изначально для того, чтобы быть в любви. Как говорит Священное Писание, двое становятся единой плотью. В мире, где столько разделения, вражды, ненависти, вот в этом месте это преодолено», — объяснил он.

По его словам, общество и церковь относятся к браку по-разному. Так, священнослужители очень ценят супружеский союз — в то время как светский человек считает сегодня нормой стремительное расторжение семейных уз.

«Поженились, расписались, что-то не понравилось, разлюбили и разошлись — для церковного человека такой подход является абсолютно неприемлемым. Христианский брак совершается один раз на всю жизнь. Обратной стороной таинства венчания является чувство, что этому человеку ты будешь всегда верен. Можно сказать, что это ограничение», — сказал Григорий Геронимус.

Настоятель храма также добавил, что во время священного обряда человек демонстрирует партнеру серьезность своих намерений, обязуясь «жить всегда для него». Кроме того, молодожены перед лицом всей церкви дают друг другу обеты верности, чтобы сохранить брак на всю жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кравец объяснила решение Азизы сделать свадьбу скромной.

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