Ургант «добил» оскандалившуюся Волочкову шуткой про елочку

Как ни старается балерина Анастасия Волочкова переключить внимание публики со скандала вокруг ее постыдного фото «у ели», ничего не выходит. Снимок, где полуголая звезда справляет малую нужду у деревца, уже дошел до телеведущего Ивана Урганта. Он, как и многие, не мог оставить ситуацию без внимания.

Шоумен заговорил о Волочковой и ее поступке в эфире очередного выпуска своей программы. Телеведущий зашел издалека. Сначала он показал публике свежее фото участников группы ABBA, которые спустя 40 лет решили выпустить новый альбом: музыканты позировали в костюмах с «шариками», светящимися в темноте (все вместе очень напоминало большие елочные гирлянды). Затем выдержал небольшую паузу и заулыбался.

«Как сказала бы Грета Тунберг: „Я бы под такие елочки подарки положила“. А как сказала бы Анастасия Волочкова: „А я бы под такой елочкой присела“», — пошутил Иван Ургант.

Знаменитая балерина пока никак не отреагировала на забавную иронию. Вероятно, она уже привыкла к тому, что за ее спиной постоянно шепчутся.

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Провокационный снимок со звездой больших и малых театров появился в сети несколько дней назад. На нем было видно, как оголившаяся 45-летняя Волочкова справляет малую нужду под елью на своем участке. Артистка тут же во всем созналась и добавила, что не считает этот поступок чем-то из ряда вон выходящим. Мало того, оказалось, что балерина регулярно испражняется на дорогом газоне. Во всей этой ситуации более всего ее обижает то, что за ее «красивой пятой точкой» наблюдают исподтишка.

Звезда обвинила в публикации интимного снимка солистку группы «Стрелки» Екатерину Любомскую и подала на нее в суд. Блондинка хочет отсудить у певицы 20 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Дана Борисова объяснила «недержание» Анастасии Волочковой «деградацией на фоне алкоголизма».