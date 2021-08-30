Солистка «Стрелок» объяснила, как справившая нужду у ели Волочкова подвела себя под монастырь

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Виктория Андреева
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Екатерина Любомская рассказала, как осрамившаяся балерина могла спасти свое положение. Неужели ей выгоден антипиар?

Фото, видео: ТАСС / Григорьев Максим, Instagram @kattstrelka

Солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская после грандиозного скандала с Анастасией Волочковой вышла на связь с фанатами. Артистка прокомментировала «пикантное» фото балерины, справляющей малую нужду возле ели на своем участке.

В Insta-сторис звезда косвенно признала, что снимок был сделан ею. Однако выяснилось, что о персоне в кадре она ничего и никому не рассказывала. Теоретически, женщина на фото могла бы остаться инкогнито. Любомская утверждала, что Волочкова сама испортила себе репутацию, учинив конфликт.

«По поводу елочки. Ребят, поверьте, у меня мало свободного времени для того, чтобы тратить его на это. Это первое. Второе: я нигде не утверждала, что это Анастасия! Анастасия сама начала бегать по всем каналам и говорить, что на фото — она! Блин, ну это абсурд!» — кричала от смеха солистка «Стрелок».

Негодование вызвал у Екатерины и флешмоб, запущенный балериной. 45-летняя Волочкова призвала фанатов выкладывать снимки и видео того, как они справляют нужду на газонах, под «мохнатыми» лапами елей.

«По моему умозаключению, заслуженный артист должен заниматься тем, чтобы нести культуру в массы, а не просить всех писать под елочкой», — констатировала Любомская.

Instagram @kattstrelka

«Дни.ру» напоминает, что пикантный снимок Анастасии Волочковой появился в сети на днях. В кадре известная балерина предстает в неглиже, после того как справила малую нужду. Артистка созналась в содеянном, но решила наказать автора фото, снятого «исподтишка». Она обратилась к адвокату Андрею Алешкину, с которым написала заявление в полицию. За «моральные страдания» звезда хочет получить 20 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как шоумен Станислав Садальский прокомментировал туалетный флешмоб Анастасии Волочковой

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