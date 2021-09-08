Никаких конфет, щенят и каруселей: как научить ребенка настороженности к незнакомцам

Жуткие трагедии произошли перед началом учебного года в России. В Тюмени и Кемеровской области пропали маленькие девочки. Всех трех нашли изнасилованными и убитыми. Предполагаемые преступники уже задержаны. Они дали признательные показания. Один сообщил, что выслеживал жертв долгое время: подкупал чипсами, газировками и конфетами.

К сожалению, детей уже не вернуть. Но как быть остальным? Как обезопасить себя от чудовищных смертей и научиться отличать плохих людей от хороших? Об этом в беседе с Деловой газетой Взгляд рассказали психолог Наталья Панфилова и зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

Говорить обо всем

Эксперт в области семейной психологии уверена: говорить ребенку о том, что нельзя общаться с незнакомцами, нужно как можно раньше. При этом необходимо четко проговаривать причины и следствия подобных сомнительных «бесед».

«Как правило преступники, которые достигают своего результата, детям кажутся добрыми людьми, которые предлагают им что-то безопасное с одной стороны, а с другой — что-то интересное. То есть то, что может захватить внимание ребенка. Классика жанра, когда злоумышленник говорит детям, что покажет бездомных щенков или котят, которых они выберут, принесут домой или просто поиграют с ними», — отметила Панфилова.

Это важно понимать не только родителю, но и чаду. Чтобы «приманки» преступников не сработали, важно в первую очередь выстроить максимально доверительные отношения с ребенком.

Так, например, если взрослый не может купить наследнику домашнее животное, важно рассказать, с чем это связано. Потом объяснить ребенку, что ходить и смотреть на хорошеньких котят и щенят с незнакомыми дядями и тетями нельзя. В сопровождении друзей следовать за сторонними личностями тоже запрещено (у детей в группе теряется бдительность). Можно действовать лишь по одной смехе: обо всех предложениях рассказывать маме или папе, затем за руку с родителем идти, куда позвали.

Психолог подчеркнула: договоренность важно исполнять и ребенку, и взрослому. Если обещали сходить вместе туда, куда звал незнакомец, значит, нужно сходить и доказать малышу, что злоумышленник обманывал его, что никаких «кошечек и собачек» на пруду/в гаражах/возле заброшенных зданий нет и быть не может.

Также Наталья Панфилова посоветовала родителям отказаться от чрезмерной строгости в воспитании. Иначе любой незнакомец с конфетой будет выглядеть для ребенка как спаситель.

Четкий инструктаж

Юлия Зимова разделяет позицию семейного психолога. Однако в беседе с корреспондентом издания она добавила, что воспитательные беседы стоит проводить не только дома, но в и школах. Уроки по безопасности, по мнению эксперта, должны проводить не учителя ОБЖ, а профессионалы, работающие с трагичными случаями.

«Должна обсуждаться безопасность в интернете, на улице — везде. Я даже сама как мама не всегда знаю, что сказать ребенку про те или иные случаи. А на таких вот тренингах как раз всему этому правильно учат. Например, когда человек любого возраста заходит в подъезд, у него есть всего одно слово, которое он может крикнуть, чтобы все стопроцентно вышли. Это слово — „пожар“, потому что если кричать, что человека убивают, все испугаются и никто не выйдет», — подытожила Зимова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочке в Кузбассе уже сидел в тюрьме за надругательство над несовершеннолетними.