Тело московского пенсионера с ужасающей запиской нашли в ванной: «Я маньяк»

Тело пожилого мужчины с загадочной запиской нашли в квартире жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

Инцидент произошел накануне. Мужчина сообщил в полицию о том, что его 74-летний дядя мертв. Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп в ванной трехкомнатной квартиры на Пятницком шоссе.

На обоих предплечьях скончавшегося были резаные раны. Признаков насильственной смерти не обнаружено, как и следов борьбы и волочения. Вместе с тем стражи порядка нашли записку с текстом «Я маньяк и душегуб». Следователи организовали проверку. Подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прохожий нашел израненное тело иностранца с кирпичом во рту на западе Москвы.