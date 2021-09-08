Алана Мамаева написала заявление в полицию из-за угроз убийством

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Елизавета Мареныч
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По словам модели, она восприняла попытки запугивания в Instagram всерьез.

Алана Мамаева написала заявление в полицию из-за угроз убийством

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Экс-супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана написала заявление в полицию из-за угроз, поступающих в ее адрес на странице в Instagram. Об этом 34-летняя модель рассказала в сторис своего личного микроблога, опубликовав фотографию талона-уведомления.

По данным 5-tv.ru, днем 6 сентября Мамаева получила несколько сообщений от пользователя с ником «Тони Монтана», в которых содержались угрозы жизни и здоровью.

Аноним предлагает Алане отстать от бывшего мужа, продать дорогие машины, жить по средствам и начать зарабатывать на жизнь самой. В противном случае женщину грозятся найти и убить.

Бывшая избранница футболиста Павла Мамаева восприняла попытки запугивания всерьез, поэтому попросила провести проверку и при наличии достаточных оснований возбудить уголовное дело в отношении автора посланий.

Instagram @alana_mamaeva

Отметим, что Алана и Павел Мамаевы разошлись в апреле 2021 года. Причиной развода стала измена футболиста — он закрутил роман с испанкой во время зимних сборов. По признанию 32-летнего спортсмена, он не жалеет о расставании и даже сравнивает бывшую супругу с дьяволом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Мамаев хочет отобрать у бывшей жены ребенка и взыскать с нее алименты.

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