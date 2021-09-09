Зря Павел рассказал про страпон: Стало известно, почему хотят убить Алану Мамаеву

Бывшая супруга футболиста Павла Мамаева боится физической расправы. 34-летняя Алана обратилась в полицию с заявлением, что через соцсети ей постоянно поступают угрозы. Доказательство звезда опубликовала в Insta-сторис.

Молодая мама двоих детей выложила скриншот, на котором видно, как юзер с именем Tony Montana ее оскорбляет и грозит убить за малейший проступок. Речь идет, в частности, о том, что Алане «запрещено» просить у Павла деньги и раскрывать детали его личной жизни. В том числе говорить о секс-экспериментах скандально известного футболиста.

«Собака немытая, будешь ***** (брань — ерепениться — Прим. ред.), будет плохо лично тебе. Так что сиди тихо и молча. Не скрипи. Насчет страпонов если что-то ***** (брань — скажешь — Прим. ред.), я тебя убью», — говорилось в тексте сообщения.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru адвокат бывшей жены Павла Мамаева заявил, что эти высказывания невозможно расценивать иначе, как угрозу жизни и здоровью. Также юрист добавил, что его доверительница не делала ничего постыдного, чтобы нарваться на нелицеприятные грубости.

Instagram @alana_mamaeva

«Это угрозы. И более чем реальные. А история со страпоном — ну это сам Павел рассказал в своем интервью. Это не от моей доверительницы исходило. Но народ же у нас добрый — народ подхватил. Народу интересна личная жизнь Павла», — высказался Лялин.

По факту случившегося стражи правопорядка проведут проверку. Если будет достаточно оснований — возбудят уголовное дело в отношении автора сомнительных посланий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, с кем встречается Павел Мамаев после развода с супругой и почему Алана недолюбливает эту женщину.