🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Если бы все было идеально, нам не над чем было бы работать. В результате мы утратили бы вкус к жизни. Звезды говорят, что сегодня вам в первую очередь нужно поработать над своими отношениями с другими людьми. Вот увидите — инвестиции в них окупятся довольно скоро.

Собственное прошлое — не враг вам, Близнецы. Однако иногда оно не причиняет ничего, кроме боли. Настало время сделать выбор: видеть в прошлом только проблемы или освободиться из созданной вами же тюрьмы. Безусловно, правильный выбор — второй вариант. Освободитесь, станьте открытыми и позвольте произойти новому чуду.

Если вы ждали хороших новостей, то вот они, Тельцы. Ваш период ожидания почти закончился — то, над чем вы усердно и последовательно работали, вот-вот обретет физическую форму. Если вы уже были готовы сдаться, то ни в коем случае не делайте этого. Вселенная вскоре вознаградит вас за терпение и все усилия.

Механизмы работы Вселенной — тайна, Овны. Иногда она дает нам то, о чем мы просим, в тот самый момент, когда мы просим. Но бывает и так, что она заставляет нас развивать терпение. Последнее — это то, что от требуется от вас, сегодня. Прекратите требовать чуда прямо сейчас. Звезды обещают, что долгожданный подарок от Вселенной вы получите примерно в день вашего рождения.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 сентября, растущая Луна в знаке Скорпион благоприятствует тем, кто готов к свершениям в деловой жизни. Только перемены в карьере не наступят от одной готовности — придется постараться. Кому-то будет достаточно продолжать работать в том же темпе, кому-то придется налаживать отношения с окружающими, а кому-то лучше всего будет срочно отдохнуть.

♌ Лев

Беда в том, что вы воспринимаете все слишком близко к сердцу. В результате эмоции лишают вас стратегического видения. Настало время переломить ситуацию. Посмотрите на вещи объективно и разработайте план выхода из ситуации. Звезды молчат даже о примерных сроках его воплощения в жизнь, но гарантируют — результат вас порадует.

Космический совет: обратите внимание на двери, которые открываются перед вами прямо сейчас.

♍ Дева

Иногда разум становится нашим самым злейшим врагом, Девы. Речь идет о ситуациях, когда мы вынуждены игнорировать свои чувства и действовать как бесчувственные роботы. В конечном итоге такой подход приводит к «взрывам». Вселенная хочет, чтобы сегодня вы заглянули внутрь себя — проанализируйте свои страхи и желания. Это поможет вам разрешить все проблемы мирным путем.

Космический совет: не бойтесь проявлять эмоции сегодня.

♎ Весы

За поворотом вашего жизненного пути притаилась любовь, дорогие Весы. Если вы были одиноки уже какое-то время, то не ищите вторую половинку среди новых знакомых. Скорее всего ваш избранник давно уже рядом — любит вас преданно и без всякой на то причины, просто за то, что вы есть.

Космический совет: ждите стрелы Купидона в свой адрес.

♏ Скорпион

Каждый день мы что-то выигрываем и что-то проигрываем. Если сосредоточиться только на одном из двух, то получится только нервный срыв. Не требуйте от себя только побед и не зацикливайтесь на неудачах. Просто продолжайте двигаться вперед. Звезды оказывают, что вы приближайтесь к вступлению в совершенно новую фазу жизни. Скоро неожиданные возможности постучатся в вашу дверь.

Космический совет: вас ждут позитивные изменения, о которых вы так долго молились.

♐ Стрелец

В последнее время на вас не сыпется ничего, кроме проблем. При этом вы так устали, что едва ли сможете справиться хотя бы с одной из них. Сегодня звезды призывают вас расслабиться. Но не нужно полностью отказываться от изначальных планов на день ради отдыха — продолжайте работать, просто перейдите в энергосберегающий режим.

Космический совет: сегодня экономьте силы.

♑ Козерог Пересмотрите свое отношение к деньгам. Вместо беспокойства о завтрашнем дне поблагодарите Вселенную за все, что у вас уже есть. Все необходимое для долгожданных перемен уже почти готово. Наберитесь терпения — до столь желанных ищменений осталось совсем чуть-чуть. Космический совет: деньги — не главное!

♒ Водолей

Звезды указывают, что вас ждут позитивные изменения на карьерном фронте. Речь необязательно идет о формальном повышении. Вполне может быть, что вы получите задание или обязанности, которые принесут положительные результаты в долгосрочной перспективе. В любом случае, не сомневайтесь в себе — вы готовы.

Космический совет: перестаньте сомневаться в себе, вы готовы к новой роли.

♊ Рыбы

Рыбы, изменения никогда не даются легко. Но они нужны, так что настройтесь на перемены, откройте новые стороны своей личности. Попробуйте понять, что конкретно вам нравится в ситуации после ее окончательного изменения.

Космический совет: поприветствуйте перемены в жизни.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября для всех знаков зодиака.