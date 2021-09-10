Лолита раскрыла секрет своего фантастического похудения без диет и тренажеров

Самый частый вопрос, который задают в последнее время певице Лолите Милявской, связан с кардинальной потерей веса и изменениями в ее внешности. Артистка раскрыла секрет своего фантастического похудения в видео, которое она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Никаких волшебных пилюль не существует, на диетах я не сижу. Я пошла к эндокринологу», — призналась Лолита.

По словам знаменитости, ее часто просят назвать лекарство или выдать имя пластического хирурга или врача, который проводит резекцию желудка, уменьшая объем. Певица рассказала, что секретного ингредиента не существует и что женщине за 40 стоит обратиться к специалисту, который проверит гормональный фон: с возрастом все процессы в организме, включая метаболизм, замедляются и наладить их с помощью диет практически невозможно.

Однако звезда рассказала, на какие жертвы ей все же пришлось пойти ради стройной фигуры и хорошего самочувствия. Первым делом, по совету врача, был сделан анализ крови. На его основе врач запретила три продукта.

«Тебе нельзя банан, виноград и спиртное. Три месяца», — такой рецепт прописала медик звездной пациентке.

Самое сложное, признается Лолита, было в том, чтобы не выпить хотя бы один бокал вина или виски. Но это испытание сильная духом артистка выдержала, все положенные три месяца. Правда, после этого певица почувствовала обратный эффект: ощутила себя закодированной, неспособной выпить даже грамм спиртного.

Своих поклонников, желающих повторить героический эксперимент, ограничив прием трех продуктов, певица предостерегла, что элемент под названием «нельзя» у каждого свой.

«Сейчас мне уже можно все, и ем я по ночам и когда хочу, а вес стоит, он не прибывает и не уменьшается», — поделилась своим актуальным состоянием Милявская.

Global Look Press © Pravda Komsomolskaya; Instagram @lolitamilyavskaya

Главным результатом своего трехмесячного воздержания Лолита считает налаживание метаболических процессов, которое теперь приходится поддерживать, делая повторные анализы крови раз в полгода. По ним врач осматривает актуальное состояние организма, прописывая при необходимости витамины.

«Не только похудели, но и помолодели. Восхищаюсь каждый раз. Красота»;

«Вы вселяете в меня надежду, что я еще вернусь в форму», — воодушевились пользователи сети.

Также певица призналась, что лишние сантиметры в талии ушли без изнурительных физических упражнений.

«Тренажерных залов нет, не было и, надеюсь, не будет: я их просто не люблю. Я даже генетически не создана для спорта. Ни в каком его виде», — констатировала похудевшая знаменитость, для большей эффективности посоветовав прислушаться к своему внутреннему «я», полюбив и приняв его.

Лолита порекомендовала определить причину возникновения веса. Это могут быть внутренние или психосоматические нарушения: совершенно не нужное вам партнерство, как в личном, так и деловом плане.

«Спасибо Вам большое! Вы реалист и мотиватор! У меня был один очень раздражающий близкий человек, возможно, от такого счастья я и пухла! Теперь он ушел, буду восстанавливать свое тело», — отреагировали последовавшие совету подписчицы.

К слову, трансформация тела Лолиты произошла после развода с пятым мужем Дмитрием Ивановым.

«Вес — это дело наживное, он приходит и уходит. Главное — отличное самочувствие», — заключила певица.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из знаменитостей похудел до неузнаваемости и как им это удалось.