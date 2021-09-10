От снижения памяти до бесплодия: Смертельные опасности малоподвижного образа жизни

Ничто так не истощает и не приносит вред организму, как длительное физическое бездействие. О негативном влиянии «ничегонеделания» размышлял еще Аристотель. В древних культурах уделяли равное внимание развитию интеллекта, духа и тела человека. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует выделять на физическую активность от 150 минут в неделю. Детям и подросткам рекомендуют по 60 минут в день.

От сидячего образа жизни у современного человека развиваются различные заболевания на фоне гиподинамии — нарушении функций организма при ограниченной двигательной активности. Какая смертельная опасность может возникнуть на фоне малоподвижности и гиподинамии в интервью 5-tv.ru рассказала врач-эндокринолог Мария Васильева.

Из-за сидячего образа жизни снижается кровоснабжение головного мозга. Из-за этого могут возникнуть проблемы с центральной нервной системой (ЦНС), памятью и концентрацией внимания. Появление слабости свидетельствует о нарушении мышечного каркаса, предупредил врач эндокринолог. В связи с этим повышает нагрузка на костную систему: в этом случае велика вероятность развития остеопороза. Заболевание ослабляет костную систему, что делает ее более уязвимой к переломам шейки бедра и компрессионных позвонков. Также появляется угроза снижения жизненной емкости легких, а как следствие — одышка.

«Гиподинамия приводит к избыточной массе тела и развитию ожирения. А там, где ожирение, там сахарный диабет — нарушение углеводного обмена», — предупредила Мария Васильева.

Как известно, сахарный диабет имеет большое количество осложнений на органы: сердце, головной мозг, почки. Эндокринолог предупреждает, что при снижении физической активности у мужчин и женщин возникают проблемы с кровоснабжением в малом тазу: в этой части тела очень мало сосудов, которые не имеют клапанов аппаратов. Именно из-за этого развивается бесплодие и снижение либидо. Чтобы избежать этих проблем, Мария Васильева советует не пренебрегать физической активностью.

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