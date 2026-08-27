Названа причина смерти Юрия Цурило

Причиной смерти Юрия Цурило стало онкологическое заболевание

У советского и российского актера театра и кино Юрия Цурило было диагностировано онкологическое заболевание, которое и стало причиной его смерти. Об этом сын артиста Всеволод рассказал 5-tv.ru.

Прощание с актером пройдет 31 августа в большом зале крематория на Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге. После кремации, прах артиста захоронят на Старо-Пановском кладбище.

Юрий Цурило ушел из жизни 26 августа в возрасте 79 лет. О смерти отца сообщил в социальных сетях его сын, назвав его прекрасным человеком и выдающимся артистом.

Церемония кремации артиста запланирована на 31 августа.

Юрий Цурило родился 10 декабря 1946 года в городе Вязники Владимирской области. За свою карьеру он сыграл десятки ролей в театре и кино.

Зрителям он запомнился по фильмам «Дурак», «Поп», «Хрусталев, машину!», «В августе 44-го», а также по роли Ильи Муромца в картине «Последний богатырь».

Среди других известных работ актера — сериалы «Чернобыль» и «Бандитский Петербург», фильмы «Питер FM», «Обитаемый остров. Схватка», «Казус Кукоцкого», «Нулевой километр» и «Дубровский».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер озвучивания Питер Каллен умер в возрасте 85 лет. Артист скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Точная причина смерти не раскрывается. Семья Каллена заявила, что он ушел из жизни мирно в окружении близких.

Мировую известность актеру принесла роль Оптимуса Прайма во франшизе «Трансформеры». Каллен озвучивал лидера автоботов в оригинальном мультсериале, полнометражных фильмах и последующих проектах серии. Последней его работой стал мультсериал «Непобедимый».

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