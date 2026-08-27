«Не можем оставаться равнодушными»: Захарова о политических репрессиях в Армении

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 31 0

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ЕС цинично использует страну в своих целях.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Захарова заявила о репрессиях в Армении против сторонников России

В Армении продолжается давление на политические силы, выступающие за сохранение и укрепление союзнических отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Москва не вмешивается во внутренние дела суверенных государств, но не может оставаться равнодушной к подобным процессам.

«Мы по-прежнему считаем Армению и братской страной, и народом, с которым нас связывают особые отношения, которые формировались столетиями. Поэтому мы не можем оставаться равнодушными к происходящим там политическим процессам», — заявила Захарова.

По словам Захаровой, негативная тенденция, на которую обращал внимание президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном еще 1 апреля, сохраняется.

«Такая деструктивная линия властей республики резко контрастирует с публичными уверениями официального Еревана о том, что там не предпринимают шагов для ухудшения, как они заверяют, отношений с Россией», — уточнила Мария Захарова.

Она также подчеркнула, что такие действия вступают в противоречие с запросом армянского общества на развитие связей с Россией, отчетливо проявившимся на парламентских выборах в июне. Захарова отметила, что давление на конструктивно настроенных политиков обходят молчанием те силы, которые несут в Армению «демократию» — прежде всего, представители ЕС.

По мнению Захаровой, это лишнее подтверждение того, что новые «друзья» армянских властей цинично используют республику в противостоянии с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководитель офиса бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Баграт Микоян обвинил европейские страны в том, что они намеренно закрывают глаза на репрессивную политику премьер-министра Никола Пашиняна, продолжая называть республику оплотом демократии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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