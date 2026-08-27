Российские войска поразили цех по сбору беспилотников ВСУ в Одесской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 35 0

Кроме того, были уничтожены цели в Киевской области.

Уничтожен цех по сбору дронов ВСУ 27 августа — новости

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

Армия России продолжает наносить удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса, логистическим центрам и инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Так был поражен цех по сбору беспилотников в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также известно, что в порту «Измаил» под удар российских беспилотников в момент разгрузки горюче-смазочных материалов для ВСУ попал танкер, а в порту «Одесса» уничтожены семь хранилищ с имуществом военного назначения.

Как заявили в Минобороны, ударами беспилотных летательных аппаратов были также поражены цели в Киевской области. Уничтожено промышленное предприятие в Великой Александровке, где производились наземные роботизированные комплексы «Лють» и дистанционно управляемые модули «Хижак», а также транспортно-логистический центр в Броварах, связанный с хранением и распределением комплектующих для беспилотников.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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