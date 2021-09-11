Позолоти ручку блогеру: кто такие инфоцыгане и как не попасть на их «развод»

Число онлайн-курсов разной направленности в сети неумолимо растет. Хотите научиться готовить? Зайдите на страничку блогера N. в Instagram. Мечтаете реализовать грандиозные планы? Срочно подписывайтесь на блогера B. в TikTok. Ну а если хотите стать экспертом в области семейных отношений — вам к блогеру D. на Facebook. Такие и им подобные рекламы попадаются юзерам по несколько сотен раз в день. Но так ли ценна информация, которую преподносят сетевые специалисты? Да и специалисты ли они вообще?

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru автор подкаста «Маркетинг и реальность», бренд-стратег Александр Дяченко рассказал о новом модном веянии — инфоцыганстве. Как уберечься от него и не потерять последние деньги? Все ответы вы найдете ниже.

Инфоцыгане: явки, пароли

Термин инфоцыганство появился относительно недавно — когда число пострадавших от псевдокурсов стало зашкаливать. В надежде круто изменить свою жизнь, начать быстро, много и без труда зарабатывать, люди покупают онлайн-продукты — чек-листы, списки желаний, марафоны, бизнес-модели, — авторы которых обещают дать желаемое. По факту же более 50% всех схем и тренингов оказываются пустышками, которые не несут практической ценности.

Итог неутешительный: страждущие тратят последние деньги, влезают в кредиты и погружаются в депрессию, так и не открыв для себя «новую реальность». А ведь так хотелось!

Инфоцыгане — те же мошенники, только орудуют в интернете, безжалостно играя на чувствах юзеров с проблемами. Им неважно, кто купит «суперкурс» и что потом будет делать с бесполезной информацией, — главное, чтобы купили!

Как обезопасить себя?

Избавиться от навязчивой рекламы в интернете не так-то просто. Впрочем, это и не нужно. Гораздо практичнее научиться быстро фильтровать предложения и выбирать те, которые действительно стоят своих денег, считает Александр Дяченко.

По словам маркетолога, отличить инфоцыгана от настоящего эксперта в своей области нетрудно. Просто следуйте инструкции.

«Когда вы слышите фразы «Данный курс поможет в короткое время», »Существенно изменить качество жизни», «Сразу много зарабатывать» — это первые три звоночка того, что это не образование, а это инфоцыганский курс», — заключил бренд-менеджер.

Дяченко напомнил, что хорошие курсы не пишутся на коленках. В их разработке принимают участие лучшие из лучших в своих областях: педагоги, профессора, медики. Чаще всего речь идет о какой-то конкретной, дополнительной информации к общей «базе». Реальные эксперты днем и ночью говорить о «марафонах любви и красоты», а также «женственности за 15 дней» не будут.

«Инфоцыгане через специального рода инструменты маркетинга и пиара воздействуют на подсознание, пытаясь обойти логику. Когда мы видим красивую картинку — деньги, дорогие машины, — подсознание воспринимает это как „символы успеха“. Раз человек обладает „символами успеха“, то можно ему доверять. Здесь и происходит запутанность: мы отключаем логическое мышление и доверяем человеку», — с сожалением констатировал Александр Дяченко.

Чтобы не попасть на удочку сетевого мошенника, важно хорошенько его узнать: почитать о прошлом, о настоящем, найти отзывы в интернете (можно использовать в запросах ключевые слова «обман», «разоблачение», «инфоцыгане» и им подобные).

Важно также помнить, что не все медийные персоны так хороши, добры и снисходительны к своей аудитории, как это обычно представляется. Они готовы платить большие деньги за то, чтобы появиться на телевидении и «посветить лицом», за то, чтобы их прорекламировали селебрити. Инфоцыгане хорошо понимают: чем больше вложат в раскрутку, тем больше получат с доверчивых потребителей.

Всем хорошо известна Insta-блогер Елена Блиновская, торгующая «марафонами желаний». У нее более шести миллионов подписчиков, на ее день рождения «слетелись» лучшие звезды шоу-бизнеса. Ей признаются в любви, ее носят на руках. Гонорары этой женщины исчисляются десятками миллионов в месяц. А все почему? Прекрасная работа пиарщиков.

«Обязательно проверяйте на логику, действительно ли знания могут помочь вашей жизни, востребованы ли они на рынке труда. Можно посмотреть, есть ли вакансии, сколько они стоят и какие нужны компетенции, чтобы много зарабатывать — проверьте есть ли это в курсе. Этого будет достаточно», — заключил бренд-стратег.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что петербургского блогера будут судить за откровенные фейки.