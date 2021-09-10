Новые губы и овал лица: хирург раскрыл секрет вечной красоты Пугачевой

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Виктория Андреева
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Знаменитая певица в свои 72 года приковывает взгляды окружающих как в молодости. Она восхищает, поражает, удивляет! Но как это возможно?

Новые губы и овал лица: хирург раскрыл секрет вечной красоты Пугачевой

Фото: Instagram @alla_orfey

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в последнее время редко выходит в свет. Но каждое ее появление потом очень долго обсуждается. Главная тема для дискуссий — прекрасная внешность дивы. Весной ей исполнилось 72 года, но по виду не дашь и 60! Опытный пластический хирург Тигран Алексанян уверен: такого эффекта удалось добиться благодаря современным технологиям.

Эксперт обратил внимание на последние снимки с Пугачевой. Звезда позирует без броского макияжа, а подчас и вообще без каких-либо косметических средств на лице. Такого она не могла себе позволить даже в молодости.

Алексанян со всей ответственностью заявляет: преображение Аллы Борисовны — результат работы косметологов. По его мнению, звезда не ложилась под нож пластического хирурга. Максимум на что решалась — круговая подтяжка лица.

«Там операций нет. Но она давно делала и круговые подтяжки, и блефаропластики, поэтому сейчас там только следы косметолога: увеличили губы и дали контур углам челюсти и подбородку», — заявил медик в интервью для портала BLITZ+.

ТАСС / Карпухин Сергей

Тигран Алексанян считает, что техника, которую использовали косметологи Пугачевой, придает немного мужественности лицу дивы. Впрочем, он не отрицает, что именного такого результата хотела добиться Примадонна.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит 72-летняя Алла Пугачева в купальнике.

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