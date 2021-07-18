Микро-бикини и секси-тату: как выглядят Пугачева и Сябитова в купальниках?

Как ни старайся, прожить день и не увидеть хотя бы одно обнаженное тело сегодня практически невозможно. В эпоху бодипозитива и борьбы с эйджизмом визуальный ряд становится все более разнообразным — вот и российские звезды старшего поколения без стеснения раздеваются для социальных сетей. Мечтавшие полюбоваться Аллой Пугачевой и Розой Сябитовой в купальнике — возрадуйтесь, 5-tv.ru собрал фото зрелых дам с больших экранов и с большой претензией на неугасающую сексуальность.

Алла Пугачева

Instagram @ maxgalkinru

Алла Пугачева всегда любила кокетливо-короткие платьица и спадающие с плеч одеяния. Правда свой Instagram 72-летняя Примадонна все же ведет сдержанно, нечасто балуя новыми фотографиями. Ситуацию активно исправляет ее супруг — юморист и телеведущий Максим Галкин. Так, поклонникам на радость (или на зависть) он опубликовал снимок, на котором Алла Борисовна, прикрытая короткой черной маечкой, принимает солнечные ванны. Очевидно, что Галкин не упустил шанс похвастаться — какая красавица выбрала его в мужья!

Татьяна Лютаева

Instagram @ tanialyutaeva

Матери Агнии Дитковските Татьяне Лютаевой 56 лет. Поклонники спокойны за судьбу наследницы актрисы, ведь наверняка ей передался чудесный ген вечной молодости. Иначе объяснить идеальные формы Лютаевой просто невозможно. При появлении актрис вместе публика восторгается, называет сестрами. Что уж говорить о фото с пляжа — в слитном купальнике и наброшенной на плечи белоснежной накидке артистка легко даст фору ровесницам дочки.

Алена Свиридова

Instagram @ alenasviridova

Алена Свиридова — за естественное старение и здоровое к нему отношение. В свои 58 лет она без смущения выбирает минимальное бикини. Подписчиков певица убеждает любить свое тело и чувствовать себя в нем свободно и уверенно. Что, очевидно, умеет и сама. Стоит отметить, хоть фигура звезды слегка отяжелела с возрастом, форму она сохранила превосходно. На замечания подписчиков, что просят ее прикрыться или подкачать пресс, отвечает лишь ухмылкой — всем бы такую уверенность!

Роза Сябитова

Instagram @ syabitova_roza

Неожиданно «горячей штучкой» оказалась и 59-летняя телеведущая, самая известная в стране сваха Роза Сябитова. Она выбрала хоть и слитный, но весьма откровенный купальник, полностью обнажающий спину. А на той спине зазывно красуется татуировка в виде бросающегося на добычу тигра! Знает Сябитова, чем завлечь мужчин, не зря же учит этому всю Россию! А этот игривый взгляд вполоборота — берегитесь, девушки, эту даму стоит опасаться в любом возрасте!

Екатерина Стриженова

Insatgram @strizhenovae

Всегда нежно улыбающаяся 53-летняя Екатерина Стриженова — не поклонница откровенных нарядов. Ее пышные формы не нужно подчеркивать дополнительно, красоту не спрячешь и под строгим костюмом телеведущей. Те, кто смотрел комедию 2005-го года «От 180 и выше», наверняка помнят пикантные сцены с ее участием. Что ж, поклонники уверены, с тех пор мало что во внешности артистки изменилось. И редкие кадры в купальнике сей факт только подтверждают.

Лариса Вербицкая

Instagram @ larisa_verbitskaya

В 61 год телеведущая Лариса Вербицкая может позволить себе и более откровенный купальный костюм, но все же остается верна своему элегантному стилю. Черный сплошной купальник, легкая рубашка на плечах — гуляющая по морскому берегу звезда получила массу комплиментов от пользователей сети. Еще бы, ее фигура, кажется, не изменилась за последние 20 лет!

Алика Смехова

Instagram @alika_smekhova

Наследница легендарного актера Вениамина Смехова унаследовала от него не только артистический талант. Ее благородные черты лица, манящий взгляд — дорогого стоят. Помимо этого, актриса обладает очень женственными формами и будто бы нарочно выбирает купальник, в который они едва помещаются. Важно отметить — только очень смелые женщины, даже совсем юные, решаются на белоснежное бикини. Но для 53-летней Смеховой сомнений этого плана не существует — как уверенно она позирует на пляже!

Накануне горячими снимками с греческого побережья поделилась 58-летняя голливудская знаменитость Деми Мур. Не секрет, что актриса обращалась и не раз к пластическим хирургам. Однако, как ранее писал 5-tv.ru, ее стройность на фото без ретуши немало впечатлила поклонников.