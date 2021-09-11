Жительница Балашихи не смогла похоронить сестру и привезла гроб с ее телом к администрации
По словам женщины, руководство кладбища потребовало за место для ее родственницы огромную сумму, которой у нее нет.
Фото, видео: Depositphotos / Buurserstraat38; Instagram @mylubertsy
Жительница подмосковной Балашихи не смогла похоронить сестру и привезла гроб с ее телом к зданию городской администрации. Запись, на которой запечатлен инцидент, была опубликована в аккаунте «Мои Люберцы» в Instagram.
Согласно имеющимся сведениям, женщина намеревалась похоронить сестру рядом со своим отцом, но руководство кладбища потребовало за место неподъемную сумму — больше ста тысяч рублей.
Тогда отчаявшаяся жительница Подмосковья решила обратиться к ритуальщикам, которые согласились все организовать за куда более скромную сумму.
Но получить разрешение на захоронение от руководства кладбища женщине не удалось. Тогда она решилась на радикальные меры и привезла гроб с телом родственницы к мэрии. Другие подробности случившегося устанавливаются.
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