Жительница Балашихи не смогла похоронить сестру и привезла гроб с ее телом к администрации

Жительница подмосковной Балашихи не смогла похоронить сестру и привезла гроб с ее телом к зданию городской администрации. Запись, на которой запечатлен инцидент, была опубликована в аккаунте «Мои Люберцы» в Instagram.

Согласно имеющимся сведениям, женщина намеревалась похоронить сестру рядом со своим отцом, но руководство кладбища потребовало за место неподъемную сумму — больше ста тысяч рублей.

Тогда отчаявшаяся жительница Подмосковья решила обратиться к ритуальщикам, которые согласились все организовать за куда более скромную сумму.

Но получить разрешение на захоронение от руководства кладбища женщине не удалось. Тогда она решилась на радикальные меры и привезла гроб с телом родственницы к мэрии. Другие подробности случившегося устанавливаются.