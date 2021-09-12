Зачем Украина позорится всю неделю заявлениями о войне и выходе из Минских соглашений

Уроки истории… Как часто мы говорим об этом, но как мало к ним прислушиваются те, кто управляет целыми странами. Взять ту же Украину, которая спит и видит свое будущее под покровительством США. Так вот, на этой неделе в Киеве заметно осмелели.

Советники Зеленского стали чаще открывать рот на тему того, что Минские соглашения по Донбассу им не указ. И ровно в это же время ВСУ стали отчаянно утюжить из пушек Донецкую и Луганскую народные республики — по полторы тысячи выстрелов в сутки. Снова есть раненые среди мирных жителей.

Что происходит? В Незалежной решили сорвать все достигнутые ранее договоренности и вновь развязать кровавую бойню? Или кто-то снова умело дергает за ниточки марионеточное руководство «самостийной»? Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер расскажет.

Заявления советника главы офиса президента Зеленского Алексея Арестовича в сети давно уже предлагают помечать хэштэгами «юмор» или «здоровье». То страну предложит переименовать в «Русь-Украину», то конфликт Москвы и Киева обзовет «русско-российской войной». И вот выдал очередное.

«Этого „крючка“ больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке. Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с „крючка“ Минских соглашений. Это огромное наше достижение, прорывное», — сказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Особенности национальной украинской рыбалки всем давно известны — последние семь лет с момента подписания Минских соглашений там только и делают, что мутят воду. Вот и законопроект о переходном периоде, который уже в Раде ждет своего часа, позволит властям не голословно, а официально наплевать на все договоренности. Обязательства, которые тогда в Минске взяла на себя Украина, в нем перевернуты с ног на голову.

Согласно документу, в ЛНР и ДНР отменяются выборы и особый статус республик — Украина требует полного контроля границ. Сколько продлится «переходный период», законопроект не уточняет — очевидно, пока все пункты Минских договоренностей не будут нарушены в угоду Киеву.

«Украина пытается сейчас придумать новый способ остаться внутри конфликта и одновременно не выполнять Минск-2, потому что, судя по всему, их уже подпирают западные кураторы в лице Германии и Франции, которые находятся в неприятной для себя ситуации. Они гарантировали исполнение Минска Киевом в полной мере, но этого не произошло», — сказал директор центра политической информации Алексей Мухин.

Зеленский отчаянно тащит в Минские соглашения Вашингтон — единственного, кто поддерживает немного деньгами (но в основном на словах) всю его воинственную риторику. Во время недавней встречи двух лидеров с украинской стороны снова стреляли, словно старший брат разрешил.

В республиканской травматологии раненые мужчины и женщины — мирное население с рванными мелкоосколочными ранами.

«У мужчины ранение конечностей, осколки остались в мягких тканях», — рассказал Андрей Боряк, врио республиканского травматологического центра ДНР.

Мало того, что обстреливают, так еще и лишат пенсий — так как люди получали поддержку от властей непризнанных республик. Все, кто работал в администрации ЛНР и ДНР, гарантировано пойдут под суд — никакой амнистии. А еще никакого русского языка. Россия вообще, согласно закону, именуется «страной-агрессором». Но почему-то именно с нами украинское правительство постоянно просит о встречах на высшем уровне.

«Раздвоение сознания. Шизофрения, по большому счету внешнеполитическая, наблюдается. Ну соберемся мы в „нормандском формате“. Они будут говорить, что у них законы, которые не позволяют им их нарушать. Значит, единственная цель такой встречи заключается в том, чтобы опять упрашивать Берлин и Париж надавить на Россию, чтобы опять начать модифицировать, как они говорят, Минские договоренности», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В Раде уже стартовал новый сезон. На этой неделе обсуждали инициативу об обращении к США, с просьбой предоставить Украине статус главного союзника НАТО. Казалось бы, итог очевиден, но голосование подозрительно провалилось.

«Верховная рада — это машина для голосования, там никто не имеет собственного мнения. Проект этого заявления к Конгрессу США подготовили представители оппозиционной Зеленскому фракции Порошенко, посол Украины позвонила в администрацию Зеленского, сказав, что американцы не хотят, чтобы Украина выходила с обращениями. Для Зеленского это равносильно указанию», — рассказал экс-премьер министр Украины Николай Азаров.

Тем временем у стен Рады собрались несколько тысяч человек — представители настоящей оппозиции — с требованиями того, что действительно нужно гражданам: прекратить политически преследование инакомыслящих (например, депутата Виктора Медведчука), отменить цензуру, а главное — преступить к реальному выполнению Минских договоренностей!

А еще несколько страниц текста законопроекта щедро сдобрены памятными датами, в которые все обязаны вспоминать жертв «российской агрессии», и проектами музеев на ту же тему в Донецке, Луганске, а еще в Симферополе и Севастополе. Добавим сюда апокалиптический спич Зеленского о возможной войне с Россией.

«Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, есть такая вероятность», — заявил президент Украины.

Куда вероятнее, что политика Украины если и не поставит под угрозу выполнение Минских договоренностей, то уж точно в очередной раз все серьезно затянет и усложнит диалог. Ну а Зеленский получит время и еще один аргумент для выпрашивания денег у западных партнеров и дополнительные, как минимум, 40 актуальных тем для своей предвыборной компании.