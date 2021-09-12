В возрасте 43 лет умерла телеведущая и журналист Анастасия Анисимова

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Оксана Тарасова
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Сообщение о смерти своего замдиректора опубликовали представители департамента информационной политики Свердловской области.

В возрасте 43 лет умерла телеведущая и журналист Анастасия Анисимова

Фото: YouTube @Телекомпания ОТВ

Российская телеведущая и журналист Анастасия Анисимова скончалась в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, а также на сайте областного правительства. Отмечается, что она ушла из жизни в возрасте 43 лет после продолжительной болезни.

В родном регионе телезрители знали Анисимову как лицо «Областного телевидения», ведущую программ «Кабинет министров», «Территория права», «Четвертая власть» и других. На канал «ОТВ» она пришла в 2001 году корреспондентом, позже стала редактором и ведущей.

С 2015 года возглавляла отдел по связям с общественностью компании «Облкоммунэнерго», а с 2019-го курировала взаимодействие со СМИ Избирательной комиссии Свердловской области.

Должность заместителя директора департамента информационной политики Анисимова заняла в феврале 2021 года. По словам коллег, она была высококлассным профессионалом и талантливым человеком, источала энергию, любовь к жизни и своему делу, обладала уникальными знаниями и острым умом. Сотрудники департамента выразили соболезнования семье и близким Анастасии Анисимовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера Владимира Яковлева. Широкому зрителю артист известен по сериалам «Глухарь» и «След». Всего в послужном списке покойного более 170 киноработ.

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