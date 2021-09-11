Умер актер из сериала «Глухарь» Владимир Яковлев

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Алиса Маркова
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Известный российский артист скончался 27 августа в возрасте 63 лет.

Умер актер из сериала «Глухарь» Владимир Яковлев

Фото: Кадр из сериала ""Мент в законе-4" (2011)

Умер актер, игравший в знаменитых сериалах «Глухарь» и «След», Владимир Яковлев. Известный российский артист скончался 27 августа в возрасте 63 лет. Об этом сообщает Kino-Teatr.ru. Что стало причиной смерти знаменитости пока не сообщается.

Владимир Яковлев родился 6 апреля 1958 года. В 28 лет он выпустился из Высшего театрального училища имени Щепкина. После он работал в Малом театре и Театре «Модерн».

В кино он начал сниматься с 1980-х годов. Его дебютом стала роль боксера Кедрова в фильме «Поражение после победы». После он играл в сказке «Фантастическая история», в «По прозвищу «Зверь», «Глухомани», «За последней чертой».

В послужном списке Яковлева более 170 сериалов и фильмов, среди которых «Исповедь содержанки», «Черные береты», «Золотое дно», «Сармат», «Оперативный псевдоним», «МУР есть МУР», «В круге первом», «Интерны», «След», «Марш Турецкого», «Зверобой», «Ранетки», «Глухарь», «Меч», «Десантура» и другие.

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