Тело девушки с пакетом на голове и ремнем на шее нашли в квартире в Петербурге. Об этом стало известно 5-tv.ru. Согласно имеющейся информации, мертвая девушка была обнаружена в съемной квартире на проспекте Просвещения бывшим мужем арендодательницы. По словам мужчины, он пришел проверить квартиру и нашел труп квартирантки. Обстоятельства гибели девушки выясняются. Правоохранители устанавливают личность убийцы.