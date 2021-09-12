Тело девушки с пакетом на голове и ремнем на шее нашли в квартире в Петербурге

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Алиса Маркова
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Мертвая девушка была обнаружена в съемной квартире на севере города бывшим мужем арендодательницы.

Тело девушки с пакетом на голове и ремнем на шее нашли в квартире в Петербурге

Фото: depositphotos / Demian

Тело девушки с пакетом на голове и ремнем на шее нашли в квартире в Петербурге. Об этом стало известно 5-tv.ru. Согласно имеющейся информации, мертвая девушка была обнаружена в съемной квартире на проспекте Просвещения бывшим мужем арендодательницы. По словам мужчины, он пришел проверить квартиру и нашел труп квартирантки. Обстоятельства гибели девушки выясняются. Правоохранители устанавливают личность убийцы.

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