Пять советов для приумножения богатств в период ретроградного Юпитера
В ближайшие два месяца, по мнению астрологов, не стоит полагаться на удачу — финансовый успех будет зависеть от трудолюбия, и умения следовать правилам.
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В ближайшие два месяца улучшить свое финансовое положение смогут только те, кто сумеет следовать правилам ретроградного Юпитера. Эта планета перейдет в знак своего падения — Козерог — 14 сентября и пробудет в нем до 20 ноября текущего года.
Как отмечает астролог Ирина Сычева, Юпитер — самая благотворная из планет, которая отвечает за благосостояние, духовность, удачу и процветание, а также успехи в обучении, но требует уважительного отношения к законам Вселенной.
Юпитер пребывал в знаке Козерога с 20 ноября 2020 года по 5 апреля 2021-го, и в этом периоде люди делали первые шаги на пути к переменам в финансовой сфере. Теперь же наступает пора урожая — хорошо потрудившиеся будут вознаграждены. Сейчас, правда, к ретроградному Юпитеру присоединится еще и ретро-Сатурн, который принесет некоторые трудности в исполнении планов.
Поэтому так важно прислушаться к пяти советам астролога:
- Не пытайтесь снять с себя ответственность за собственные мысли и поступки, не рассчитывайте на помощь со стороны. Только на себя.
- Будьте очень внимательны и осмотрительны в финансовых вопросах. Сейчас не лучшее время для кредитов любого толка и инвестиций. Лучше тренировать навыки планирования бюджета.
- Ваше духовное развитие должно стать одной из главных целей на ближайшее время
- Главные качества Козерога должны стать приоритетными. Будьте трудолюбивы, дисциплинированы, руководствуйтесь логикой и здравым смыслом.
Сотрудничество Сатурна и Юпитера, несмотря на почти гарантированные сложности и препятствия в процессе обогащения, может стать невероятно выгодным. Если пройдете все испытания достойно, добьетесь небывалых высот, совершите прорыв в карьере.
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