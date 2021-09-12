Пять советов для приумножения богатств в период ретроградного Юпитера

В ближайшие два месяца улучшить свое финансовое положение смогут только те, кто сумеет следовать правилам ретроградного Юпитера. Эта планета перейдет в знак своего падения — Козерог — 14 сентября и пробудет в нем до 20 ноября текущего года.

Как отмечает астролог Ирина Сычева, Юпитер — самая благотворная из планет, которая отвечает за благосостояние, духовность, удачу и процветание, а также успехи в обучении, но требует уважительного отношения к законам Вселенной.

Юпитер пребывал в знаке Козерога с 20 ноября 2020 года по 5 апреля 2021-го, и в этом периоде люди делали первые шаги на пути к переменам в финансовой сфере. Теперь же наступает пора урожая — хорошо потрудившиеся будут вознаграждены. Сейчас, правда, к ретроградному Юпитеру присоединится еще и ретро-Сатурн, который принесет некоторые трудности в исполнении планов.

Поэтому так важно прислушаться к пяти советам астролога:

Не пытайтесь снять с себя ответственность за собственные мысли и поступки, не рассчитывайте на помощь со стороны. Только на себя. Будьте очень внимательны и осмотрительны в финансовых вопросах. Сейчас не лучшее время для кредитов инвестиций Ваше духовное развитие должно стать одной из главных целей на ближайшее время Главные качества Козерога должны стать приоритетными. Будьте трудолюбивы, дисциплинированы, руководствуйтесь логикой и здравым смыслом.

Сотрудничество Сатурна и Юпитера, несмотря на почти гарантированные сложности и препятствия в процессе обогащения, может стать невероятно выгодным. Если пройдете все испытания достойно, добьетесь небывалых высот, совершите прорыв в карьере.

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