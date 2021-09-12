Спасателям приходится работать на месте крушения самолета под Иркутском в условиях тумана

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 1 340

Летевший из Иркутска самолет L-410 потерпел крушение 12 сентября. На борту находились 16 человек.

Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Тема:
Крушение самолета L-410 под Иркутском

Спасателям приходится работать на месте крушения самолета под Иркутском в условиях тумана в кромешной темноте. Сейчас в регионе час ночи. Кадры имеются в распоряжении 5-tv.ru.

В Следственном комитете заявили, что по предварительный данным, все находившиеся в упавшем в Иркутской области самолете пассажиры живы. В то же время один из них находится в тяжелом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Летевший из Иркутска самолет L-410 потерпел крушение в воскресенье, 12 сентября, в четырех километрах от аэропорта. На борту находились 16 человек — 14 пассажиров и двое членов экипажа.

По предварительным данным, катастрофа с самолетом L-410 вероятнее всего произошла из-за отказа техники. Это на данный момент — приоритетная версия. В то же время не исключается, что причиной жесткой посадки могла стать ошибка экипажа в условиях тумана.

Тема:
Крушение самолета L-410 под Иркутском
12 сент
Спасатели добрались до места жесткой посадки самолета в Иркутской области
12 сент
Четыре человека погибли при крушении самолета под Иркутском
12 сент
Видео с места падения самолета под Иркутском
12 сент
Опубликован предварительный список пассажиров рухнувшего под Иркутском L-410
12 сент
Очевидец рассказала о крушении самолета под Иркутском: «видимости — ноль»
12 сент
Пожарные едут на место крушения самолета под Иркутском
12 сент
Уточняются данные о трех погибших при крушении самолета под Иркутском
12 сент
СКР заявил, что все находившиеся в упавшем под Иркутском самолете выжили
12 сент
Упавший под Иркутском самолет принадлежит той же авиакомпании, чей самолет разбился в июле
12 сент
Названа предварительная причина крушения самолета под Иркутском
+17° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
72.76
-0.37 86.15
-0.32
Готовьте план Б: какие изменения ждут людей на неделе с 13 по 19 сентября

Последние новости

21:25
Спасатели добрались до места жесткой посадки самолета в Иркутской области
21:21
Засунули «по самые кишки»: Бледанс отважилась на жуткую процедуру
21:06
Четыре человека погибли при крушении самолета под Иркутском
20:59
Видео с места падения самолета под Иркутском
20:46
Опубликован предварительный список пассажиров рухнувшего под Иркутском L-410
20:41
Лучшее сторис: 68-летний Укупник «зажег» под хиты Моргенштерна

Сейчас читают

Дина Аверина показала автомобиль, который вручали чемпионам Олимпиады в Токио
Кроссовки Канье Уэста продали на аукционе за рекордные $1,8 млн
Соседка, спасшая девочку от Распутина: "Страшно, что все шли мимо"
Пописавшая под елочкой Волочкова опубликовала интимные снимки в знак протеста
Венера в гостях у Марса: какие сюрпризы готовит сентябрь знакам зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака