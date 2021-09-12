Спасателям приходится работать на месте крушения самолета под Иркутском в условиях тумана в кромешной темноте. Сейчас в регионе час ночи. Кадры имеются в распоряжении 5-tv.ru.

В Следственном комитете заявили, что по предварительный данным, все находившиеся в упавшем в Иркутской области самолете пассажиры живы. В то же время один из них находится в тяжелом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Летевший из Иркутска самолет L-410 потерпел крушение в воскресенье, 12 сентября, в четырех километрах от аэропорта. На борту находились 16 человек — 14 пассажиров и двое членов экипажа.

По предварительным данным, катастрофа с самолетом L-410 вероятнее всего произошла из-за отказа техники. Это на данный момент — приоритетная версия. В то же время не исключается, что причиной жесткой посадки могла стать ошибка экипажа в условиях тумана.