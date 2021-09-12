Очевидец о крушении L-410: «Люди в шоковом состоянии, не понимают, что произошло»

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 345

Прибывший на подмогу спасателям Евгений в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал детали трагедии. В момент падения самолета на борту было 16 человек.

Фото, видео: Instagram @sila_avia; 5-tv.ru

Тема:
Крушение самолета L-410 под Иркутском

Очевидец крушения самолета L-410 под Иркутском в эксклюзивном интервью 5-tv.ru подтвердил информацию о четырех погибших. Мужчина сообщил, что в настоящее время помогает спасателям расчищать дорогу для проезда «скорой помощи». Пока людей не могут транспортировать в больницы.

«Достаем пострадавших, есть погибшие — четыре человека. Один или двое в тяжелом состоянии. Не могу точно сказать, не знаю, какие травмы. Они в шоковом состоянии, они даже не понимают, где вообще, что произошло», — уточнил Евгений.

Свидетель авиакатастрофы пояснил, что на месте работает очень много людей, в том числе волонтеры. Несчастных все еще пытаются достать из-под обломков фюзеляжа лайнера.

«Мы сейчас расчищаем пути, чтобы транспортировать пострадавших. Мы в лесу, доступа нет к транспортировке», — еще раз отметил очевидец.

Летевший из Иркутска L-410 потерпел крушение около часа назад в четырех километрах от аэропорта. На борту находились 16 человек — два пилота и 14 пассажиров.

По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за отказа техники. Пока это приоритетная версия. Однако не исключается, что причиной жесткой посадки могла стать ошибка экипажа в условиях тумана.

Есть предположение, что упавший лайнер принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»). По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с выжившей после крушения самолета L-410 женщиной и последние кадры с места событий.

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