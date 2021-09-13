Брат Кейт Миддлтон показал первое фото с тайной свадьбы

Младший брат герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Джеймс Уильям сообщил своим подписчикам в Instagram о женитьбе. Важное событие своей жизни он предпочел скрыть от общественности. Так как он никогда не стремился подчеркнуть связь с королевской семьей публично, церемония прошла вдали от камер папарацци и не афишировалась. Однако совсем не поделиться радостью Джеймс не смог и опубликовал в микроблоге одно свадебное фото, на котором запечатлен с избранницей — француженкой Ализе Тевене.

«Мистер и миссис Миддлтон! Вчера я женился на любви всей своей жизни в окружении семьи, друзей и, конечно, нескольких собак в прекрасной деревне Борм-ле-Мимоза (Коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс. — Прим. ред.). Словами не описать, как я счастлив!» — подписал кадр брат герцогини.

Пара на снимке выглядит невероятно счастливой и лучезарно улыбается. Невеста в платье с открытыми плечами предпочла абсолютно естественный образ — ни яркого макияжа, ни многоуровневой прически. Она отказалась даже от укладки, лишь слегка собрав волосы, чтобы открыть лицо. Жених выбрал для торжества классический стиль — голубую сорочку, синий галстук и пиджак молочного цвета.

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Предложение возлюбленной Миддлтон сделал еще год назад, но торжество пришлось отменить из-за ограничений, связанных с разбушевавшейся пандемией коронавируса. По его словам, 2020-й был очень сложным и насыщенным: переезды, изоляция, открытие новой компании, рождение щенков. Новоиспеченные супруги обожают собак, даже в своем аккаунте в Instagram глава семейства описывает себя так: Джеймс Миддлтон, папа Эллы, Зулу, Инки, Луны, Мэйбл и Налы (имена питомцев).

Были ли на бракосочетании Тевене и Миддлтона сестра жениха и ее супруг принц Уильям, неизвестно. О самом торжестве молодожены пока ничего не рассказывали. Кроме того, как ранее сообщал 5-tv.ru, Кейт Миддлтон уже почти два месяца не появляется на публике. Поклонники королевской семьи полагают, что на это есть очень весомая причина, связанная со здоровьем герцогини Кембриджской.