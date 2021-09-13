Появилось видео с места ДТП, где автобус с туристами перевернулся в Турции

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Карина Бернтгольц
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Предварительно, один человек погиб.

Фото, видео: Depositphotos / konejota; YouTube / YeniDönem Gazetesi

Видео с места ДТП с автобусом в Турции опубликовано в социальных сетях. По предварительным данным, на 13-м километре трассы Мугла-Денизли транспортное средство столкнулось со студенческим автобусом и перевернулось. В салоне находился 41 пассажир, в том числе украинские туристы. Не исключено, что там также ехали россияне. 

Предположительно, у водителя случился сердечный приступ, он погиб. 30 человек получили травмы.

После уведомления на место происшествия были отправлены многочисленные бригады медработников, полиции, жандармерии и пожарных. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.

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