Появилось видео с места ДТП, где автобус с туристами перевернулся в Турции

Видео с места ДТП с автобусом в Турции опубликовано в социальных сетях. По предварительным данным, на 13-м километре трассы Мугла-Денизли транспортное средство столкнулось со студенческим автобусом и перевернулось. В салоне находился 41 пассажир, в том числе украинские туристы. Не исключено, что там также ехали россияне.

Предположительно, у водителя случился сердечный приступ, он погиб. 30 человек получили травмы.

После уведомления на место происшествия были отправлены многочисленные бригады медработников, полиции, жандармерии и пожарных. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.