Химикаты или испорченные арбузы: главные версии массового отравления в Москве

Московские врачи борются за жизнь женщины, пострадавшей в результате массового отравления. Напомним, в эти выходные два человека скончались, съев арбуз, купленный в супермаркете. Следом в больницу увезли и соседей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека». Главные версии: ненадлежащая дезинфекция в «Магните». Вторая — партия испорченных арбузов.

Магазин официально обещал изъять их из оборота, но, как мы выяснили, они по-прежнему на прилавках. Еще одна возможная версия — распыленные во время капитального ремонта дома химикаты. Но тогда непонятно, как могли отравиться жители соседних многоэтажек. Сейчас специалисты проводят экспертизы, и окончательные результаты будут известные в течение недели.

В самом магазине изъяты записи с камер наблюдения. Что там творилось, увидела и корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова.