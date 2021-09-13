Королева о жизни сына со стриптизершей: «Птичка оказалась более крупненькая»

Певица Наташа Королева рассказала, что ее 19-летний сын Архип привел в дом свою новую избранницу. Мелисса на один год старше юноши, к миру шоу-бизнеса она не имеет никого отношения. А вот род ее деятельности очень близок к тому, чем занимался Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. Возлюбленная наследника Королевой зарабатывает на жизнь танцами на шесте.

Сейчас девушка проживает вместе со своим молодым человеком и его звездными родителями. Наташа Королева объяснила в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой, почему ей приходится обеспечивать пассию отпрыска.

«Ну, жить ей негде, она же приехала из другого города и попала в пандемию. Архип, как настоящий джентльмен, предложил ей место у себя в гнезде. Сначала он ее под покровом ночи тихонько заводил, но мы привыкшие, птички-то залетали часто к Архипу. Залетали и вылетали. Поэтому мы поняли, что птичка залетела в гнездышко. Но она оказалась более крупненькая, она задержалась», — пояснила артистка.

Instagram @melissa_foxs_

Тем не менее Королева не готова на постоянной основе содержать своего сына и его возлюбленную. Певица уверена, что Архип должен самостоятельно обеспечивать свою семью и будущих детей.

О новой избраннице Архипа мало, что известно. Мелисса родилась в Ташкенте, выросла девушка уже в России — в Новокузнецке. Будущая танцовщица воспитывалась в семье домохозяйки, рассказывает сайт KP.RU. В совершеннолетнем возрасте она решила переехать в столицу, где устроилась работать в ночном клубе. Новая возлюбленная сына Королевой — обладательница крупных форм и пухлых губ, девушка уверяет, что это все досталось ей от природы.

Сам же Архип штурмует российскую эстраду. Молодой человек недавно выпустил трек под названием «Мягкие игрушки». Как и его возлюбленная юноша увлекается танцами на пилоне. Молодой человек учиться в Высшей школе экономики, где он изучает японский язык.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева разрыдалась в шоу Кудрявцевой из-за вопроса про Тарзана.