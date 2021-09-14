Военный эксперт объяснил, почему НАТО выгодно нагнетать панику вокруг учений «Запад-2021»

Паническая реакция и страх властей стран НАТО перед угрозой вторжения в связи с проведением учений РФ и Белоруссии «Запад-2021» — не больше чем способ в очередной раз выставить Россию в образе агрессора, считает журналист, военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. С реальным отношением зарубежных военных к отработке армией разного рода операций этот «информационный шум» никак не связан, уверен он.

Как известно, на полигоне «Красные Струги» в Псковской области проходят совместные российско-белорусские учения. Тренировочные сборы ВС Минска и Москвы проходят раз в два года. В 2021-м они состоялись на девяти полигонах РФ, на пяти — в гостях у партнеров, а также в акватории Балтийского моря. В прессе тем временем то и дело сообщают, что США следят за учениями с беспилотников, авиация НАТО ведет разведку, так как власти стран якобы в ужасе и смятении. Коротченко уверен — никто на самом деле не паникует.

«Я думаю, в НАТО достаточно адекватно воспринимают происходящее на западной границе и понимают, что Россия и Белоруссия отрабатывают сценарий оборонительных операций. Что касается всего информационного фона, не секрет для профессионалов, что каждый раз, когда Россия проводит масштабные учения, наши западные оппоненты в рамках информационных мероприятий отрабатывают вопросы, связанные с нагнетанием страстей для того чтобы обвинить Россию в агрессивности, а население собственных стран убедить в том, что Москва проводит политику шантажа и угроз в адрес Запада», — пояснил эксперт.

По словам Коротченко, на территории ряда стран Североатлантического Альянса развернуты и действуют центры киберопераций, которые ведут собственную войну — информационную. Именно там регулярные учения, проводимые, к слову не только Россией, но каждой страной мира для своей армии, могут превратиться в «подготовку к вторжению» и прочие «свидетельства» нависшей угрозы. Как отметил журналист, такие центры работают в том числе в Таллине и Риге.

«Все заявления западных политиков, западных военных таковы: они отрабатывают сценарий попыток нанесения ущерба имиджу России. В то время как для любого военного специалиста не секрет, что на учениях присутствуют западные военные атташе, кроме того, активно используется система электронной разведки. Поэтому в НАТО прекрасно понимают масштаб, цели и задачи учений, и вся их демонизация — не более чем элемент противостояния России», — заключил Коротченко.

До конца учений «Запад-2021» остается два дня. В ходе отработки оборонительных тактик было проведено в том числе первое ночное десантирование 600 человек из подразделений ВДВ с высоты до четырех тысяч метров. В десантировании были задействованы 30 боевых машин, таких как БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР, для выполнения задачи в небо поднялись 20 тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76, а управление ими осуществлялось с самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Минобороны РФ на учениях «Запад-2021» впервые применило роботов «Уран-9» и «Нерехта», а также новейшую БМП с модулем «Эпоха». За самым масштабным эпизодом маневров наблюдал лично президент Владимир Путин.