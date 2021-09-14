Никита Пресняков рассказал, как заработал опухоли в желчном пузыре

Сын эстрадных исполнителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего Никита Пресняков, у которого врачи обнаружили полипы в желчном пузыре (доброкачественные опухоли), рассказал, что причиной болезни стало неправильное питание.

«Называется холестериновые полипы в желчном пузыре. Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания. <…> Бывало, что на завтрак мог плотно поесть, потом целый день не есть и потом плотно поужинать. И все это плохо», — поделился музыкант в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Он добавил, что вылечить болезнь нельзя, можно лишь остановить ее развитие. Для этого он сейчас «сидит» на специальной диете, из-за которой заметно похудел.

«Это вылечить нельзя, но это можно остановить. В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты», — отметил молодой человек.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, поклонники Никиты Преснякова забили тревогу, обратив внимание на то, как сильно похудел их любимец. Музыканту пришлось признаться, что врачи обнаружили у него полипы желчного пузыря — избыточное разрастание тканей слизистой оболочки. В связи с этим внуку Примадонны была предписана строгая диета, спровоцировавшая стремительное похудение.