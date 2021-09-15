Лолита поддержала экс-солистку «Стрелок» в конфликте с Волочковой

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Анна Павлова
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Скандал между Катериной Любомской и бывшей примой Большого продолжается уже две недели.

Лолита поддержала экс-солистку «Стрелок» в конфликте с Волочковой

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Певица Лолита Милявская поддержала Катерину Любомскую в споре со скандально известной российской балериной Анастасией Волочковой. Артистки поссорились на почве «жилищных проблем» — они живут по соседству в элитном поселке Новахово в Московской области и совсем не ладят.

«Горжусь тобой», — написала Лолита под одной из публикаций певицы и выразила ей симпатию, поставив смайл «красное сердце».

С конца августа соседки Любомская и Волочкова выступают с обвинениями в адрес друг друга в самых разных бедах. Недавно в сети появился скандальный снимок, на котором бывшая прима Большого театра присела под елочкой, чтобы справить нужду. Балерина посчитала, что сфотографировать ее могли только соседи, и заявила, что подглядывать за ее частной жизнью недопустимо. Те утверждают: это лишь невинная выходка по сравнению с тем, как ведет себя сама Волочкова по отношению к окружающим.

Новый виток скандал получил, когда балерина обвинила соперницу в расизме, на что певица осадила Волочкову и посоветовала нести культуру в массы, а не испражняться у всех на виду.

13 сентября соперницы встретились в эфире шоу на федеральном телеканале. Экс-участница «Стрелок» рассказала еще об одной претензии к Волочковой. По мнению первой, балерина нарушает права жителей поселка, защищая «явно преступные действия» управляющей компании Новахово. Конфликт с УК дошел до самых высших инстанций — председатель товарищества независимых собственников поселка Любомская готовит обращения к губернатору региона, а также в Следственный комитет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова показала свои игрушки пользователям сети.

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