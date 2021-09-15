🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 сентября растущая Луна в Козероге. Это не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. В денежных вопросах также не все гладко. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки.

♈ Овен

Овны смогут познакомиться с кем-то новым и расширить круг общения. Тем, кто хочет иметь собственную крышу над головой, удастся получить кредит на покупку недвижимости.

Космический совет: расширяйте круг общения.

♉ Телец

15 сентября Тельцам нужно быть внимательными к тому, что им навязывают. Это не лучшее время для разговора с начальником о повышении, потому что возможен отрицательный ответ

Космический совет: не лучшее время для общения с начальством.

♊ Близнецы

Подходящий день для того, чтоб отдохнуть и перевести фокус на себя и свою семью. Уделите время близким, выберитесь за город, насладитесь теплым вечером.

Космический совет: уделите время близким.

♋ Рак

Отличный день для Раков, чтоб завести полезные знакомства. Вам следует много общаться. Большая часть информации будет передаваться невербально. Доверьтесь своей интуиции.

Космический совет: заводите новые полезные знакомства.

♌ Лев