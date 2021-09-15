🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 сентября растущая Луна в Козероге. Это не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 сентября растущая Луна в Козероге. Это не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. В денежных вопросах также не все гладко. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки.
♈ Овен
Овны смогут познакомиться с кем-то новым и расширить круг общения. Тем, кто хочет иметь собственную крышу над головой, удастся получить кредит на покупку недвижимости.
Космический совет: расширяйте круг общения.
♉ Телец
15 сентября Тельцам нужно быть внимательными к тому, что им навязывают. Это не лучшее время для разговора с начальником о повышении, потому что возможен отрицательный ответ
Космический совет: не лучшее время для общения с начальством.
♊ Близнецы
Подходящий день для того, чтоб отдохнуть и перевести фокус на себя и свою семью. Уделите время близким, выберитесь за город, насладитесь теплым вечером.
Космический совет: уделите время близким.
♋ Рак
Отличный день для Раков, чтоб завести полезные знакомства. Вам следует много общаться. Большая часть информации будет передаваться невербально. Доверьтесь своей интуиции.
Космический совет: заводите новые полезные знакомства.
♌ Лев
Звезды рекомендуют Львам больше следить за своим здоровьем. Вы также можете столкнуться с потерями в бизнесе или инвестициях.
Космический совет: уделите внимание здоровью.
♍ Дева
Девам 15 сентября стоит быть очень последовательными в своей работе, хотя не исключено, что какое-то неожиданное событие может изменить все планы.
Космический совет: будьте последовательны в труде.
♎ Весы
Карьерные вопросы будут преобладать в этот день. Ваша производительность достигнет пикового уровня, что принесет множество похвал и приятных бонусов.
Космический совет: ожидайте похвалу и приятные бонусы.
♏ Скорпион
15 сентября может принести влюбленным представителям знака зодиака неожиданный поворот событий. Впрочем, нечего паниковать. Этот поворот будет удачным и, возможно, даже судьбоносным.
Космический совет: внимательно присмотритесь к своему окружению.
♐ Стрелец
Удачный в карьерном плане день. Особая способность Стрельцов четко визуализировать исход любого решения произведет впечатление на их начальство.
Космический совет: заручитесь поддержкой руководства.
♑ Козерог
Напряженный день для представителей этого астрологического символа. Вы будете полностью поглощены соблюдением дедлайнов на работе. То, что беспокоило вас на фронте здоровья, скоро исчезнет.
Космический совет: проблемы со здоровьем скоро сойдут на нет.
♒ Водолей
Немного роскоши ― вот что сейчас нужно Водолеям. Маленькие подарки для себя или релаксирующие процедуры помогут вырваться из рутины. Не беспокойтесь о том, что потратите немного больше, чем обычно.
Космический совет: порадуйте себя приятным подарком.
♊ Рыбы
15 сентября Рыбам стоит довериться своим навыкам и прошлому опыту. День предвещает испытания, в которых не стоит принимать поспешных решений.
Космический совет: доверяйте собственным навыкам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как переход Марса в Весы с 15 сентября повлияет на людей.
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