Разрушение vs созидание: Как переход Марса в Весы с 15 сентября повлияет на людей

В среду, 15 сентября, Марс переходит в знак Весы, в котором ранее находилась Венера. В этом знаке огненная планета пробудет до 30 октября. Специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко рассказала, как данный аспект повлияет на людей. Эксперт отметила, что транзит любой планеты по знаку Весы затрагивает тему партнерства, отношений и брака.

«Конечно при прохождении Марса знака Весы может произойти разрыв отношений, развод и прекращение всяких контактов. Также в этот период времени могут появиться новые формы сотрудничества, так как Марс наделяет активностью желанием поиска партнера», — пояснила собеседница 5-tv.ru.

Астролог отметила, что Марс управляет знаком Овна и отвечает за импульсивность, авантюризм, активность, а также способность действовать.

«При прохождении Венеры в Весах Марс ослабевает, так как это знак его изгнания. Поэтому в этот период становится сложнее принимать быстрые решения. Планеты начинают колебаться, а вам приходится взвешивать все „за“ и „против“ прежде, чем начать действовать», — рассказала Карпенко.

Эксперт по лунному календарю отметила, что в этот период времени все импульсивные порывы людей будут сдерживаться. Во многом это связано с тем, что Венера — планета ленивая.

«Есть в этом транзите планет и положительные моменты. Так, например, люди будут чаще прислушиваются к мнению окружающих. Они будут больше применять дипломатичности и тактичности», — отметила астролог.

По словам Карпенко, Марс так же управляет спорами, конфликтами и враждой.

«Поэтому на таком транзите планета не решает спорные вопросы с применением физической силы. В это время обычно не наблюдается рост количества драк», — пояснила эксперт в области западной астрологии.

Карпенко добавила, что в этот период люди могут совершать поступки для восстановления справедливости. Транзитный Марс будет управляется Венерой — планетой красоты.

«В это время можно создавать и поддерживать красоту, облагораживать что-либо. Начните вести здоровый образ жизни, активно занимайтесь спортом и следим за красотой своей речи», — заключила астролог.

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