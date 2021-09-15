ПФР разрешит пенсионерам получать пенсию за покойного супруга

Российские пенсионеры и инвалиды смогут получать пенсию умершего супруга, если она была больше собственной, сообщил Пенсионный Фонд России на своем сайте. Однако, отмечает ведомство, такой обмен не всегда будет выгоден.

Выплата к пенсии по потере кормильца фиксирована — она на 50% меньше, чем выплата к пенсии по старости, поэтому сумма выплаты не будет такой же, как у покойного супруга. Ведомство также уточняет, что, если вдова или вдовец решать воспользоваться этой возможностью — социальные доплаты, которые получал покойный супруг, станут недоступны — например, «северный» или «сельский» стаж, индексация по достижению восьмидесятилетнего возраста и прочие. Работающие пенсионеры, при этом, не смогут получать пенсию по потере кормильца.

В случае, если пенсионер в какой-то момент решит вернуть свою пенсию по старости — надо будет просто подать заявление в Пенсионный Фонд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах упростить получение пенсий в ближайшем будущем.