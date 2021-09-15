Носители каких имен притягивают несчастья

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Карина Исхакова
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Некоторым представительницам прекрасного пола не везет в любви. Другие жалуются на слабое здоровье. Третьи не могут построить карьеру и разбогатеть.

Носители каких имен притягивают несчастья

Фото: Depositphotos / Wavebreakmedia

По мнению экспертов, имена людей имеют большее влияние на судьбу и характер человека, нежели знак зодиака. В некоторых случаях то, как зовут человека, может повлиять на то, будет он счастливым или нет. Можно выделить шесть женских имен, притягивающих беды к их обладательницам.

Галина

Обладательницам этого имени редко везет в любви. Галина может обладать неземной красотой, но мужчина все равно на нее не посмотрит. Женщины с этим именем зачастую состоят в непростых отношениях. Они очень часто прощают измены и обиды со стороны своего мужа.

Милена

Обладательницы этого красивого и редкого имени не обладают хорошим здоровьем. Они подвержены частым и долгим простудам. Более того Милены не способны самостоятельно принимать решения, они зависимы от чужого мнения.

Диана

Женщины, названными Дианами, всегда добиваются поставленных целей. Они обладают задатками лидера, им легко строит карьеру. Тем не менее неудачи начинают преследовать их, начиная с самого детства. Личная жизнь у Диан тоже складывается не лучшим образом. Обладательницы этого имени больше всего боятся одиночества, поэтому они будут снова и снова прощать изменяющих им партнеров.

Аврора

Источник всех проблем Аврор — это они сами. Этих женщин нередко называют ходячими катастрофами. Они могут упасть на ровном месте и сломать руку или ногу. Во время готовки даже самых простых блюд, им ничего не стоит устроить пожар.

Кира

На первый взгляд Киры кажутся холодными и надменными. Однако в душе они очень ранимые. Эти женщины пропускают все проблемы через себя, тем самым притягивая к себе неудачи. Кирам достаточно изменить свой образ мышления, чтобы стать счастливее.

Ада

Обладательницам этого имени не везет во взаимоотношениях с противоположным полом. Мужчины видят в них только друзей, но никак не даму сердца. Ада может в течение 10 лет встречаться со своим избранником, но так не решится сделать ей предложение руки и сердца. Увы, женщины с этим именем, чаще других остаются одинокими.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-6 женских имен с сильнейшей энергетикой.

+7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
72.85
0.13 86.07
0.08
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