Минобороны сегодня сообщило об успехах на двух направлениях спецоперации. В Запорожской области украинских неонацистов выбили из села Розовка. В ходе штурма отличились подразделения группировки «Восток».

А на северо-западе Харьковской области сужается Волчанский котел. Наша армия освободила населенный пункт Малая Волчья, который расположен в трех километрах от российской границы. В результате упешной операции враг еще дальше отброшен от Белгородской области.

Сейчас попавшие в окружение националисты пытаются выйти из него малыми группами, но безуспешно. По данным Минобороны, группировка «Север» заблокировала около 1700 боевиков. Развивают наступление наши войска и на южном участке котла. Как освобождали Ольховатку — в материале корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Штурмовые подразделения 11-го армейского корпуса группировки «Север» полностью зачистили Ольховатку. Бойцы под прикрытием артиллерии и ударных дронов выдавили противника и закрепились.

Перед штурмом село блокировали со всех сторон, предложили сдаться. Кто-то сдался. Кто-то нет. Потом началась зачистка — дома, подвалы, посадки.

«Чаще сдаются, а так приходится и бой частенько давать. Но он бывает недолгим, бывает и трудный. То есть на моментах там попадаются люди. А так все, они уже подавлены и бегут люди», — сказал военнослужащий группировки войск «Север» ВС России с позывным «Шальной».

За этой фразой — недели боев. Два батальона ВСУ пытались прорваться из окружения под Ольховаткой. Не получилось. Российские подразделения перекрыли транспортные маршруты, и прорывающиеся группы попадали в огневые мешки.

Параллельно часть наших штурмовиков занята выводом мирных жителей из зоны боевых действий. Это сложная многоуровневая операция, где нельзя допустить ни единой ошибки, ведь на кону жизни тех, кто ждал освободителей. Но враг, кажется, не желает вступать в бой с нашими штурмовиками, а целится по эвакуационным группам с мирным населением.

«Очередная крайне сложная ситуация — дрон уже практически над нами, и мы слышим, как мобильные огневые группы пытаются его поразить. Вдалеке — автоматные очереди. Нас прикрывает боец с гладкоствольным оружием — на случай прямой атаки», — рассказал корреспондент.

Угрозу удаётся нейтрализовать, и группа успевает на встречу к первым вывезенным семьям из Ольховатки.

Женщину с ребёнком вывели из-под огня. Украинский оператор дрона видел, что это обычная семья, и целенаправленно нанес удар.

«Мне повезло, что я сзади сидела. Получила осколочное ранение вот на груди, рука, глаз пострадал. Не вижу на данный момент сейчас. Еще не восстановился за десять дней», — рассказала пострадавшая.

Уже вызволили двенадцать человек. Еще четверых готовят к эвакуации. Сегодня же часть тех, кого вывезли из зоны боевых действий, впервые смогли поблагодарить своих спасителей.

— Я ему очень-очень благодарна! Спасибо ему! Хоть ребеночек теперь будет спокойный, счастливый и будет улыбаться миру и радоваться жизни! Дай бог тебе здоровья.

Для Киева эти люди — живые свидетели того, как ВСУ научились воевать против мирных. Женщина с осколками по всему телу и ребенок, вынесенный из-под удара дрона, — приговор той системе, которая называет удары по эвакуационным группам «военной необходимостью».

Сам же террористический режим, кажется, прекрасно понимает: каждый день существования этого котла — это день, когда украинские боевики теряет людей, технику и время. Время, которого у ВСУ уже почти не осталось.

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